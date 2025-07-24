Должно капнуть на єМайдан: мемы о протестах в Украине не утихают

Украинцы никогда столько не шутили о картоне

В Украине продолжаются протесты против принятия закона №12414, который ослабляет полномочия НАБУ и САП. К вечеру 23 июля, демонстрации прошли в большинстве крупных городов. Также они планируются и сегодня.

Украинцы на любые события реагируют с юмором. Если они шутят даже над смертельными обстрелами, то ситуация с антикоррупционными органами тем более вызвала волну мемов и шуток в сети. "Телеграф" собрал самые интересные.

Интернет-пользователь изобразил драку законопроекта №12414 с документом №13531, который должен восстановить независимость НАБУ и САП, в виде котов. На заднем плане можно заметить законопроект №177013, который наблюдает за потасовкой.

На другом меме можно снова увидеть кота, который, вероятнее всего, символизирует народного депутата. Животное одето в вышиванку и стоит на трибуне Верховной Рады. Его мордочка испачкана в сметане. В то же время кот говорит, что нужен план по борьбе с расхищением сметаны.

Украинцы иронизируют не только над ситуацией с антикоррупционными органами, но и над вызванными нею протестами. Так, они шутят, что оплата для протестующих должна перечисляться на карту єМайдан аналогично карте єДопомога.

Также в сети креативно обыграли картонки с Новой Почты, которые используются на протестах. Напомним, эти события уже назвали "революцией на картоне".

Не обошлось и без шуток о медлительности Укрпочты, которые вышли на новый уровень. Впрочем, мы не будем описывать каждый прикольный мем – смотрите сами.

Напомним, Зеленский сообщил, что готов внести в Верховную Раду законопроект, который сохранит независимость антикоррупционных органов. Парламент может собраться на экстренное заседание на следующей неделе.