В Укране есть мост, который "танцует": где он находится и как называется (фото)

Этот 137-метровый железобетонный гигант объединяет легенды и реальность, романтику и архитектуру, историю и современные традиции

Тёщин мост — один из самых известных пешеходных мостов Одессы, соединяющий Приморский бульвар и бульвар Михаила Жванецкого. Построенный в 1968–1969 годах по проекту архитектора Владимирской и инженера Кириенко, он изначально назывался "Комсомольским" — в честь бывшего названия бульвара Жванецкого.

Мост расположен над Военным спуском и является самым высоким пешеходным мостом в городе: длина около 137,6 метров, высота — 30 метров, ширина — 6 метров. Его железобетонная конструкция без промежуточных опор – точная копия моста герцогини Шарлотты в Люксембурге, но он короче примерно в три раза.

Тёщин мост

Легенды и народные прозвища

Название "Тёщин мост" связано с несколькими легендами. Согласно самой популярной, первый секретарь обкома партии Михаил Синица строил мост, чтобы сократить путь к дому своей тёщи, куда он часто ходил на блины. Вторая легенда связывает узкую и слегка качающуюся конструкцию с "языком тёщи", что дало мосту колоритное прозвище в народе. Помимо этого, мост окружён и более мрачными историями — он становился местом трагедий, включая случаи самоубийств, что добавляет ему особой мистической атмосферы.

Тёщин мост

Уникальные архитектурные особенности

Тёщин мост — знаменит своим "танцем": он раскачивается под воздействием ветра, что заметно на его узкой пешеходной части. Это связано с уникальной железобетонной конструкции и стальной арматурой, расширяющейся при изменениях температуры. Инженеры до сих пор обсуждают и изучают природу этих колебаний, но подтверждена безопасность моста.

В 1970-х годах студенты Одессы устраивали на мосту эксперименты, собираясь сотнями и одновременно прыгая для испытания прочности конструкции, а иногда по мосту проезжали легковые автомобили. Эти испытания только доказали надёжность сооружения.

Традиции и современное значение

С начала 2000-х годов Тёщин мост приобрёл репутацию "моста влюблённых". Пары вешают на его перила замки — символ вечной любви. Со временем такая традиция стала угрожать сохранности конструкции, и в 2011 году рядом установили металлическую инсталляцию "Влюбленное сердце", куда теперь советуют крепить замки. Это позволило сохранить традицию без вреда для моста.

Инсталляция "Влюбленное сердце"

Жители Одессы также празднуют на мосту "День тёщи" 16 февраля. В этот день проводятся угощения блинами, рассказываются шутки и истории о мосте и тёщах, что добавляет месту добродушного городского юмора и культурного значения.

Видовые локации и культурное значение

С моста открывается живописный вид на Одесский порт, море, исторические Воронцовский и Шахский дворцы. Мост связывает не только два бульвара, но и историю, архитектуру с современными городскими традициями, становясь настоящим культурным символом Одессы.

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