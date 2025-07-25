Такой был только у избранных: редкий советский сервиз продают за немалые деньги в Украине (фото)

Коллекционеры такое оценят

Чайный сервиз СССР продается в Украине. Речь идет за посуду, которая напоминает перо жар-птицы.

Соответствующее объявление появилось на сайте по купле-продаже. Чайный сервиз советских времен от Дуловского фарфорового завода.

Он сделан в 1980-х годах. Комплект рассчитан на 6 персон и включает в себя все необходимые предметы для настоящего чаепития: чайник, сахарницу, молочник и чашки с блюдцами.

Чайный сервиз СССР – как выглядит

Особенно впечатляет дизайн сервиза — тонкостенный полупрозрачный фарфор украшен изящным золотистым орнаментом в виде завитков. Белая основа с деликатными золотыми деталями создает невероятно эстетичный вид, который придаст роскоши любому чаепитию.

Чашка и блюдце

По словам продавца, сервиз сохранился в отличном состоянии – никогда не использовался и хранился должным образом.

Размеры посуды также поражают своей аккуратностью: диаметр чашки – 8,5 см, высота – 5,5 см, а диаметр блюдца – 14,5 см. Такие пропорции делают сервиз не только красивым, но и удобным в использовании.

Как выглядит сервиз с другой стороны

Продавец просит за этот раритетный комплект 6000 гривен. Для настоящих ценителей прекрасного это настоящая находка, которая превратит обычное чаепитие в особый ритуал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают коллекционный сервиз из СССР.