Такий був лише у обраних: рідкісний радянський сервіз продають за чималі гроші в Україні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Колекціонери таке оцінять
Чайний сервіз СРСР продають в Україні. Мова йде за посуд, який нагадує перо жар-птиці.
Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з купівлі-продажу. Чайний сервіз радянських часів від Дулівського фарфорового заводу.
Він виготовлений у 1980-х роках. Комплект розрахований на 6 персон і включає всі необхідні предмети для справжнього чаювання: чайник, цукорницю, молочник та чашки з блюдцями.
Особливо вражає дизайн сервізу — тонкостінний напівпрозорий фарфор прикрашений витонченим золотистим орнаментом у вигляді завитків. Біла основа з делікатними золотими деталями створює неймовірно естетичний вигляд, який додасть розкоші будь-якому чаюванню.
За словами продавця, сервіз зберігся у відмінному стані — ніколи не використовувався і зберігався належним чином.
Розміри посуду також вражають своєю акуратністю: діаметр чашки — 8,5 см, висота — 5,5 см, а діаметр блюдця — 14,5 см. Такі пропорції роблять сервіз не лише красивим, але й зручним у використанні.
Продавець просить за цей раритетний комплект 6000 гривень. Для справжніх цінителів прекрасного це справжня знахідка, яка перетворить звичайне чаювання на особливий ритуал.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають колекційний сервіз із СРСР.