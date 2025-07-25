Такий був лише у обраних: рідкісний радянський сервіз продають за чималі гроші в Україні (фото)

Колекціонери таке оцінять

Чайний сервіз СРСР продають в Україні. Мова йде за посуд, який нагадує перо жар-птиці.

Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з купівлі-продажу. Чайний сервіз радянських часів від Дулівського фарфорового заводу.

Він виготовлений у 1980-х роках. Комплект розрахований на 6 персон і включає всі необхідні предмети для справжнього чаювання: чайник, цукорницю, молочник та чашки з блюдцями.

Чайний сервіз СРСР - як виглядає

Особливо вражає дизайн сервізу — тонкостінний напівпрозорий фарфор прикрашений витонченим золотистим орнаментом у вигляді завитків. Біла основа з делікатними золотими деталями створює неймовірно естетичний вигляд, який додасть розкоші будь-якому чаюванню.

Чашка і блюдце

За словами продавця, сервіз зберігся у відмінному стані — ніколи не використовувався і зберігався належним чином.

Розміри посуду також вражають своєю акуратністю: діаметр чашки — 8,5 см, висота — 5,5 см, а діаметр блюдця — 14,5 см. Такі пропорції роблять сервіз не лише красивим, але й зручним у використанні.

Як виглядає сервіз з іншого боку

Продавець просить за цей раритетний комплект 6000 гривень. Для справжніх цінителів прекрасного це справжня знахідка, яка перетворить звичайне чаювання на особливий ритуал.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають колекційний сервіз із СРСР.