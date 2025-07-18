Душ раз в трое суток? Донецк постигла новая беда в оккупации

До 2014 года о графиках подачи воды даже не слышали

Во временно оккупированном Донецке и нескольких городах катастрофическая ситуация с водой. Ее теперь будут подавать людям раз в три дня.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на "главу правительства ДНР" Андрея Черткова. По его словам, уровень воды в водохранилищах критически низок.

"Власти" оккупированной территории заявляют, что проблемы с водой возникли из-за обмеления Верхнекальмиусского, Макеевского и Ольховского водохранилищ. Сейчас они почти пустые, уровень воды на критических отметках.

При этом в "ДНР" нет нужных ресурсов для обеспечения водой населения и предприятий круглосуточно. Поэтому воду будут подавать раз в трое суток.

Блогер и политический обозреватель Денис Казанский уже прокомментировал эту ситуацию, сказав, что "русский мир" не принес ничего хорошего Донбассу.

"Оккупационная администрация Донбасса объявила о критической ситуации с водой в регионе. Водохранилища выкачаны. Теперь воду в Донецке будут подавать раз в трое суток. Доуправлялись", — подчеркнул блогер.

Он также добавил, что до 2014 года, когда Донецк был подконтрольной украинской территорией, о графиках отключений воды речь даже не шла. Тогда область могла обеспечивать свои потребности, хотя людей там было в разы больше, чем сейчас.

Почему в Донецке нет воды

Уже более 10 лет в Донецке нет нормального централизованного водоснабжения и одной из причин стало разрушение канала Северский Донец-Донбасс во время боев. Этот канал был главной водной артерией Донбасса, но был разрушен оккупантами.

Большую роль в проблемах подачи воды сыграли перебои в электроснабжении. Сейчас насосные станции, которые построили оккупанты в рамках альтернативного водопровода "Дон — Донбасс", не работают. Кроме того, нельзя забывать, что более 10 лет в городах вообще не модернизировали и не ремонтировали водопровод.

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