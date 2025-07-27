Кто может стать будущим президентом США? В Белом доме назвали вероятного преемника Трампа

Этот человек является близким другом Марко Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал имя человека, который может стать преемником Дональда Трампа на следующих президентских выборах в 2028 году. Он не исключает, что кандидатом на этот пост мог бы быть нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

Такое мнение Рубио выразил в интервью телеканалу Fox News. Он также подчеркнул, что с Вэнсом они близкие друзья.

"Что ж, я думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом. Если он решит, что хочет этого", — сказал Рубио.

Джей Ди Вэнс. Фото: Vice President JD Vance / Facebook

Госсекретарь считает, что Джей Ди Вэнс отлично справляется с ролью вице-президента и надеется, что тот захочет занять пост главы США в будущем.

"Я надеюсь, что он действительно намерен это сделать", — добавил он.

Марко Рубио. Фото: Senator Marco Rubio / Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джей Ди Вэнс назвал президентов США, которые были у власти с 2000 года дураками. Но в этот список входит и 47-й президент Дональд Трамп. И хотя он пытался исправить ситуацию, добавив, что сейчас у Штатов самый лучший президент, но сеть этот ход не оценила. Многие обратили внимание не только на обвинения Трампа в "тупости", но и на то, что такие высказывания на должности вице-президента неуместны.