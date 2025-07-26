"Пахан не может давать заднюю": политолог объяснил, в чем разница между Путиным и Трампом

Политолог объяснил суть кремлевской дипломатии

Главным различие между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным сводится к тому, что главе Кремля не надо отвечать за внешнюю политику перед избирателями. Главе Белого дома в свою очередь приходится объяснять электорату свои действия.

Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в интервью "Телеграфу". По его словам, эта особенность также диктует нюансы "кремлевской школы переговоров" и неспособность идти на уступки.

Политолог отмечает, что россияне, как народ, хотят быть "великими" и чтобы их боялись. Поэтому Путин и его чиновники используют дипломатию только как способ продавить свои требования, но не как способ о чем-либо договориться. Все это он сравнил с тюремной иерархией.

"Пахан не может давать заднюю. Если он дает заднюю, это все, он уже не пахан. И тогда он просто уходит из власти. И потому, когда говорят, что Путин может на что-то согласиться большее, чем он публично сказал — нет, этого не будет", — сказал Загородний.

Он добавил, что именно это отличает Путина от Трампа. Американскому президенту приходится очень внимательно следить за настроениями избирателей и следить за последствиями своих действий.

Напомним, ранее Загородний рассказывал, что Украина никогда не сможет договориться с Путиным, так как он намерен ее уничтожить.