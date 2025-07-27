Целый год будете несчастными: что категорически запрещено делать 27 июля
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Верующие этого дня идут в храмы
В это воскресенье, 27 июля, православные христиане чтят память святого великомученика и целителя Пантелеймона. До перехода УПЦ на новоюлианский церковный календарь праздник отмечался 9 августа.
Пантелеймон родом из Никомидии (сейчас это территория Турции). Его отец был язычником, а мама – христианкой. Пантелеймон получил образование врача и стал работать у императора Максимилиана. Однако когда он уверовал во Христа, стал исцелять людей не только лекарствами, но и молитвами. За это его приговорили к смертной казни.
Молот, которым должны были убить святого, растаял в руках палача. Пантелеймон потерпел мученическую смерть. Мощи святого хранятся в Афонских монастырях и во многих храмах мира, включая Украину.
Традиции и приметы 27 июля
Верующие в этот день посещают храмы, где ставят свечи за здоровье родных. Также молятся и просят исцеления, ведь Пантелеймон – покровитель всех врачей.
- дождь 27 июля — ждите хорошего урожая пшеницы;
- утром активные пчелы – погода будет ясной;
Что нельзя делать 27 июля
- заниматься тяжелым физическим трудом — нужно провести день в покое;
- резать, колоть землю – на целый год привлечете к себе несчастье;
- отказывать в помощи — в этот день нужно быть милосердными.
Именины 27 июля
В этот день именины отмечают Герман, Иван, Николай, Эммануил.
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