Их не смогут выговорить в Лос-Анжелесе: украинские женские имена, которые поставят американца в тупик

Иностранцы могут исковеркать их до неузнаваемости

Для нас они звучат привычно и красиво. Но стоит оказаться с таким именем где-нибудь в Лос-Анджелесе или Торонто, как собеседник может внезапно замешкаться. Непривычные звуки делают украинские женские имена настоящей фонетической загадкой для иностранца, как и мужские, о которых мы рассказали ранее.

"Телеграф" собрал несколько прекрасных женских имен, произнесение которых вызывает затруднения у американцев и жителей других англоязычных стран.

Людмила

Американец запнётся ещё на первом слоге. Начальное "Лю" с мягким "л" и звуком, которого нет в английском, для него — вызов. Тем более, что чаще всего в загранпаспорте это имя пишется как Liudmyla, то есть первый слог может читаться как "Лию". Еще одной проблемой является украинский звук "ы", которого также нет в английском. Таким образом в США Людмила запросто может превратиться в "Лиюдмайлу".

Василина

Это имя по-английски пишется Vasylyna. Двойное "y" точно собьет американца с толку. Англоязычный человек может исковеркать это имя до неузнаваемости: "Василайна", "Вэйсайлина" или даже "Вайсайлайна".

Михайлина

Mykhailyna – настоящий фонетический квест для американцев. Здесь к проблемам с английской "y", которая снова употребляется дважды, добавляется сочетание "kh". Большинство американцев прочтут его как звук "к". Самым приемлемым вариантом, который вы можете услышать в США будет "Микайлина", со звуком "и" вместо "ы" в предпоследнем слоге. Однако, приготовьтесь к тому, что в этом прекрасном имени могут появиться дополнительные "ай" в первом и третьем слогах.

Галина

Что касается второго слога, здесь остается та же проблема, что и в предыдущих примерах. Однако сложности начинаются уже с первого звука. Дело в том, что в английском нет звука, идентичного украинскому "г", поэтому имя пишется как Halyna. При чтении в лучшем случае это будет звучать как "Халина", а на слух иностранцы могут произнести и "Калина". Конечно, если не возникнет проблем с украинским "ы".

Маргарита

Еще одно красивое женское имя по уже разобранным выше причинам англоязычные люди могут произносить как Мархарайта или Маркарита, поскольку в загранпаспорте оно пишется Marharyta.

Зоряна

Сложность заключается в букве "я", с которой не знакомы американцы. Поэтому в их исполнении это имя будет звучать как "Зорйана" или "Зорана". Это если они будут пытаться произнести его на слух. А вот при чтении может получиться еще более странный для украинского уха вариант — "Зорайена", поскольку на английском это имя пишется Zoriana. Правда, немного напоминает Бриену из "Игр Престолов"?

Ранее мы рассказали, какие украинские женские имена – настоящий квест для немцев. Среди них есть очень распространенные.