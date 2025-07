Настоящая модель: Свириденко снялась для Vogue и поделилась личным (фото)

Статья вышла в рамках ежегодной инициативы Vogue Leaders Class of 2025

Юлия Свириденко, новый премьер-министр Украины, снялась в фотосессии для модного глянца — Vogue Ukraine. Журнал выпустил статью о ней в рубрике "лидеры".

Снимки сделаны в черно-белых тонах. Свириденко предстала в сдержанном классическом образе, без очков. Для кадров фотограф Степан Лисовский просил ее улыбнуться и представить что-то приятное, так как "без очков Юлия Свириденко выглядит несколько уязвимой в кадре". Премьер представила, что берет отпуск.

Премьер предстала в новом образе. Фото: Stepan Lisowski

Премьер рассказала модному журналу об ответственности, моде и поделилась мыслями, меняет ли власть людей. Статья вышла в рамках ежегодной инициативы Vogue Leaders Class of 2025, которая отмечает профессионалов в области искусства, дипломатии, образования и общественного активизма.

Без очков она смотрится иначе. Фото: Stepan Lisowski

"Можно ли мой пост назвать мечтой? С одной стороны, ты имеешь возможность улучшать государственные процессы. С другой – это огромная ответственность", – поделилась мыслями Свириденко.

Также она рассказала, что с удовольствием носит одежду украинских брендов. Не только из-за того, что они качественные и самобытные, но и потому, что это налоги в бюджет. А налоги – это зарплаты военным, вооружение на передовую, отмечает премьер.

Она также рассказала, как власть меняет людей. По мнению Свириденко, это зависит от человека.

"Если ты честная, ответственная, с четкой системой ценностей, то власть учит думать out of the box, быстро принимать решения, не бояться брать ответственность. Она формирует умение искать компромиссы – или наоборот, отстаивать принципы. С 2014 года во власть все чаще идут те, кто стремится быть полезным государству. Среди них много достойных и честных. Много молодых. Лицо украинского управления очень активно меняется", – пояснила Свириденко.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о жизненном пути Юлии Свириденко. Карьерный путь она начала в 2008 году с должности экономиста в украинско-андоррском предприятии АО "АМП", а уже три года спустя возглавила Постоянное представительство Чернигова в городе Все (Китай).