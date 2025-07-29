Привет из 90-х. Ромы устроили разборки с перестрелкой и погоней на дороге под Одессой (видео)

В полиции подтвердили информацию о происшествии

В селе Усатово в Одесском районе произошла перестрелка между мужчинами ромской национальности. После этого в машину одного из участников конфликта влетело другое авто.

Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Там же опубликовали соответствующие видео, на котором видно, что один из участников перепалки вышел из машины, достал ружье и направил его в сторону своих оппонентов. Те в свою очередь прятались за машиной. При этом мужчина с ружьем эмоционально размахивал руками и что-то говорил компании мужчин напротив, в которую целился.

В полиции Усатово "Телеграфу" подтвердили, что вызов о перестрелке действительно был. Правоохранителям сообщили об инциденте 29 июля примерно в 7:00. Нам сообщили, что на место происшествия сразу выехали полицейские.

В настоящее время подробностей происшествия нет. Также пока остается неизвестным, есть ли пострадавшие в результате перепалки между мужчинами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве женщина открыла стрельбу по дверям жилого подъезда. Инцидент произошел на улице Алматинской в Днепровском районе города.