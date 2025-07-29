Привіт із 90-х. Роми влаштували розбірки з перестрілкою та погонею на дорозі під Одесою (відео)

У поліції підтвердили інформацію про подію

У селі Усатове в Одеському районі сталася перестрілка між чоловіками ромської національності. Після цього у машину одного з учасників конфлікту влетіло інше авто.

Інформація про це з’явилась у місцевих Telegram-каналах. Там же опублікували відповідні відео, на якому видно, що один з учасників перепалки вийшов з машини, дістав рушницю та направив її у бік своїх опонентів. Ті своєю чергою ховалися за машиною. При цьому чоловік із рушницею емоційно розмахував руками і щось говорив компанії чоловіків навпроти, в яку цілився.

У поліції Усатове "Телеграфу" підтвердили, що виклик про перестрілку справді був. Правоохоронцям повідомили про інцидент 29 липня приблизно о 7:00. Нам повідомили, що на місце події одразу виїхали поліцейські.

Нині подробиць події немає. Також поки що залишається невідомим, чи є постраждалі внаслідок перепалки між чоловіками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві жінка відкрила стрілянину по дверях житлового під’їзду. Інцидент стався на вулиці Алматинській у Дніпровському районі міста.