Скромное надгробие и всегда есть свежие цветы: как выглядит могила Винсента ван Гога

Выдающийся художник покоится рядом с братом

На одном из французских кладбищ среди пшеничных полей, которые он так любил рисовать, покоится Винсент ван Гог. Его могила выглядит скромно и находится рядом с местом захоронения его брата Тео.

Сейчас туда часто приходят тысячи людей, которые приносят цветы и подсолнечники, чтобы почтить память художника, которого мир понял только после смерти. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Винсента Ван Гога.

Причина смерти Винсента Ван Гога

По официальной версии, художник совершил самоубийство. Он выстрелил себе из револьвера, но пуля попала ниже — в живые. Именно причиной смерти стала не рана, а заражение от пули. Однако есть и альтернативная версия, согласно которой его случайно подстрелил подросток, с которым он проводил время. Винсенту ван Гогу было 37 лет.

Фото: wikipedia

Могила Винсента ван Гога

Ковчег с телом художника был похоронен 30 июля 1890 года на кладбище Овер-сур-Уаз. Среди ландшафтов, которые любил рисовать ван Гог. С 1914 года рядом с ним похоронен брат Тео — его перезахоронили по просьбе жены, желавшей воссоединить братьев.

Могилы выглядят очень скромно: два надгробия из камня, обвитые плющом, который посадила жена Тео. На кладбище приходят многие ценители таланта художника. На месте его захоронения всегда есть свежие цветы и подсолнечники.

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