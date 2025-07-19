ЗАЭС горит? Над станцией заметили дым, все подробности инцидента (фото)

Оккупанты уже прокомментировали

Над оккупированной Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) в Энергодаре поднимается дым. В области второй раз за последние дни исчез свет.

Об этом пишут местные каналы. Отмечается, что в Запорожской области также перебои с водоснабжением.

Оккупационные власти прокомментировали инцидент на ЗАЭС только через несколько часов после появления задымления. Там обвинили Украину и говорят "об атаке дронов".

Пожар на ЗАЭС

Пожар на ЗАЭС

"Из-за "вражеских обстрелов" начался пожар в лесу, расположенном возле Энергодара и ЗАЭС. Слава Богу, на территории самой Запорожской АЭС пожар не зафиксирован", — пишут пропагандистские каналы.

При этом на фото видно, что над ЗАЭС вздымается большой столб серого дыма. Это очень напугало местных, учитывая то, что атомная станция под контролем России.

"Горит лесополоса за пределами ЗАЭС и Энергодара — угрозы нет! Просим сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только проверенным официальным источникам. В случае появления новой информации сообщим оперативно", — подчеркнула Никопольская РВА.

Добавим, что в последние дни на территории оккупированной части Запорожской области зафиксировали уже второй блекаут. Точных причин "власть" не называет, говорят лишь, что причина в перегрузке сети. Однако у людей из-за постоянных перепадов напряжения горит бытовая техника.

Напомним, что Донецк в оккупации постигла новая беда. Сейчас люди остались почти без воды, ее будут подавать один раз в трое суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированный Мелитополь и что там происходит.