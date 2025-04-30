Переобулись на ходу? В Росатоме заявили о готовности обсуждать присутствие США на ЗАЭС

Россия неожиданно готова к переговорам по ЗАЭС

Глава российской госкорпорации Алексей Лихачев сделал это заявление в ответ на вопросы росСМИ.

"В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной", — отметил Лихачев в среду, 30 апреля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отрицал получение от Вашингтона предложений по совместному украинско-американскому управлению ЗАЭС. Он подчеркнул, что управление станцией осуществляет российская корпорация "Росатом".

Лавров также добавил, что на территории станции постоянно находится персонал МАГАТЭ, проводящий мониторинг ситуации.

Ранее также возможность передачи контроля над ЗАЭС Украине исключил вице-премьер-министр России Александр Новак. Он сказал, что РФ также не будет рассматривать совместное управление атомной электростанцией из США.

Напомним, "Телеграф" писал, сколько нужно времени, чтобы запустить ЗАЭС. Зеленский назвал термины, а в России заговорили о "диверсантах НАТО"