Россияне ударили по полигону ВСУ: есть погибшие и раненные

Детали происшествия устанавливаются

Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений ВСУ. Из-за этого три человека погибло, а еще 18 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ в своем telegram-канале. В сообщении не указано, где именно был прилет, но российские каналы информируют, что речь идет о Черниговской области. Также там пишут о применении баллистической ракеты "Искандер" с кассетной боеголовкой.

"Несмотря на меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в ВСУ

Отмечается, что уже была создана специальная комиссия и начато расследование с целью установить, по какой причине удар привел к такому количеству жертв. В ВСУ обещают привлечь к ответственности ответственных, если выяснится, что трагедия стала следствием бездеятельности должностных лиц.

Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности на полигонах и в учебных центрах во время воздушных ударов.

Как сообщалось ранее, россияне утром 29 июля нанесли удар авиабомбой по исправительной колонии в Запорожской области. Из-за этого погибло 17 человек, а еще 42 получили ранения. Периметр учреждения остался неповрежденным.