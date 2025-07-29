Росіяни вдарили по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені

Деталі події встановлюються

Окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів ЗСУ. Через це троє людей загинуло, а ще 18 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба сухопутних військ ЗСУ у своєму telegram-каналі. У повідомленні не зазначено, де саме був приліт, але російські канали інформують, що йдеться про Чернігівську область. Також там пишуть про застосування балістичної ракети "Іскандер" із касетною боєголовкою.

"Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога", — повідомили у ЗСУ

Зазначається, що вже було створено спеціальну комісію та розпочато розслідування з метою встановити, чому удар призвів до такої кількості жертв. У ЗСУ обіцяють притягнути до відповідальності відповідальних, якщо з’ясується, що трагедія стала наслідком бездіяльності посадових осіб.

Вживаються додаткові заходи щодо забезпечення безпеки на полігонах та у навчальних центрах під час повітряних ударів.

Як повідомлялося раніше, росіяни вранці 29 липня завдали удару авіабомбою по виправній колонії в Запорізькій області. Через це загинуло 17 людей, а ще 42 отримали поранення. Периметр установи залишився неушкодженим.