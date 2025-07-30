Торговала стройматериалами и написала книгу: что известно о главе АРМА Елене Думе, которая подала в отставку

С самого начала карьерного пути Думы в АРМА, ее сопровождали скандалы

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума подала заявление об увольнении с должности. Она объявила свою миссию завершённой.

Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook. Дума пояснила, что подала заявление именно в день вступления в силу закона об усилении институциональной состоятельности АРМА.

"Я написала заявление об увольнении с должности Главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить", — отметила Дума.

Она подчеркнула, что за два года удалось трансформировать АРМА из органа с "отрицательным коэффициентом полезного действия" в эффективный инструмент возврата активов и наполнения госбюджета. Среди достижений она отметила миллиардные поступления в бюджет, работу через Prozorro, прозрачность, открытость к медиа, международное сотрудничество и запуск модернизации Реестра арестованных активов.

"Сегодня АРМА — экономическое оружие против врага и преступников. АРМА — не давление на бизнес или "пожиратель" бюджета, а его источник наполнения", — написала она.

Елена Дума/Facebook

Дума подчеркнула, что её отставка связана с необходимостью обеспечить независимость будущего международного аудита АРМА. Она выразила уверенность в своей команде и призвала правительство назначить временного руководителя из числа заместителей.

Символическим завершением своей работы Дума назвала перечисление последнего взноса в бюджет в день увольнения — 16 млн грн от управления активом, известным как "труба Медведчука".

"Моя миссия здесь — выполнена", — резюмировала она.

Что известно об Елене Думе

30 июня 2023 года правительство назначило Елену Думу главой Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). До этого она работала в правительственных структурах и дважды меняла фамилию — была известна как Файдевич и Холевицкая.

В 2000-2006 годах Дума работала в Аппарате Верховной Рады Украины и одновременно руководила ООО "Аверс", торговавшим стройматериалами. Позднее занимала должности советника министров, руководительницы департаментов и входила в коллегии ряда ведомств. В частности, работала в Министерстве охраны окружающей среды, Госкомземе, Министерстве аграрной политики и Министерстве юстиции.

Руководитель АРМА/Facebook

В 2020 году её назначили директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, однако уже через несколько месяцев уволили из-за многочисленных нарушений. Киевский апелляционный суд позднее признал увольнение противоправным, однако Елена Дума проиграла апелляцию.

В период скандала с её увольнением она публично защищала себя на пророссийском телеканале ZIK, который тогда принадлежал Виктору Медведчуку. После этого некоторое время занимала должность заместителя главы Черниговской ОГА, а в 2024 году вошла в Координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики.

Скандалы, связанные с Думой

Накануне назначения Елены Думы главой АРМА, 28 июня 2023 года, "Трансперенси Интернешнл Украина" заявила, что это решение может поставить крест на работе агентства. Организация привела три ключевых аргумента: отсутствие у Думы опыта в сфере уголовной юстиции или управления активами, наличие политических связей и вероятные контакты с подозреваемыми в госизмене.

В частности, антикоррупционеры указывали на её участие в агитации за Владимира Зеленского в 2019 году. Также звучали подозрения в связях с Олегом Кулиничем, бывшим руководителем крымского управления СБУ, который фигурирует в деле о госизмене, а также в продвижении его интересов в Черниговской области. Кроме того, в 2019 году Дума появилась на совместной пресс-конференции с Сэмом Кислиным — финансистом Рудольфа Джулиани — которая, по версии следствия США, была направлена на дискредитацию тогдашнего президента Джо Байдена.

Елена Дума, глава АРМА/Facebook

Сама Елена Дума все обвинения отвергла. Она утверждала, что не участвовала в политической агитации, не имела связей с партиями и не пыталась дискредитировать никаких политиков. Заявления "Трансперенси Интернешнл Украина" она назвала безосновательными.

К процессу назначения присоединились и международные партнёры. Послы стран G7 в день её утверждения заявили об обеспокоенности процедурой отбора. В официальном заявлении подчеркнули, что соблюдение прозрачности является ключом к восстановлению доверия к АРМА.

Уже в начале 2025 года аудит Счётной палаты подтвердил системные проблемы в работе агентства. Оказалось, что 80% судебных решений о передаче имущества не были выполнены, а конкурсы на управляющих затягивались годами. Эксперты пришли к выводу, что государство потеряло миллионы гривен из-за неэффективности АРМА и подчеркнули, что руководство должно нести ответственность за провал.

В июле 2025 года глава АРМА презентовала в Красном корпусе КНУ книгу "АРМАгеддон для коррупционеров. Тени больших денег" и вызвала шквал критики.

На презентации присутствовали руководитель ГУР, Нацполиции, митрополит ПЦУ, учёные и чиновники. В книге Дума описала опыт борьбы с коррупцией в АРМА, реальные кейсы, юридические решения и собственные моральные дилеммы. Автор заявила, что борьба с коррупцией — это "ежедневный моральный выбор каждого".

Нардеп Ирина Геращенко жёстко раскритиковала как книгу, так и саму автора:

"Половина книги – её фото и какие-то примитивные сентенции о смысле бытия. Пир во время чумы – единственная аналогия, что возникает, когда видишь этот размах и безвкусицу", – написала она. Геращенко также призвала Думу уйти в отставку из-за "полной некомпетентности".

Презентация книги Елены Думы/Facebook

Критику поддержали и в Telegram. Канал Harley Quinn назвал книгу "тяжёлым антикризисом" и с иронией описал презентацию как "шабаш", где в одном кадре собрались новые виниры Думы, Буданов, священник, полиция и награды.

"Все в восторге. Даже те, кто не читал", — отмечено в публикации.

Закон об АРМА – что он меняет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), необходимый для получения 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС в рамках механизма Ukraine Facility.

Об этом глава государства сообщил в Telegram после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В июне Верховная Рада приняла законопроект в целом. Он предусматривает независимый аудит АРМА, прозрачный конкурс на должность руководителя с участием международных партнёров, а также новую процедуру избрания управляющих арестованными активами.

Напомним, ранее "Телегрвф" писал, что во второй половине июля тема законопроекта о создании института Военного омбудсмана снова оказалась в центре общественного внимания. Основанием для нового витка дискуссии стала эмоциональная публикация Ольги Решетиловой, Уполномоченной по защите прав военнослужащих, которая фактически выполняет функции омбудсмана, несмотря на отсутствие соответствующей законодательной базы.