Не исключено, что этот мост в Украине путешествовал больше, чем многие из нас: где он находится (фото)

Конструкция пережила две мировые войны, служила железной дорогой и еще совсем недавно привлекала тысячи туристов

На берегу Азовского моря, в месте, где материковая Украина соединяется с песчаной Арабатской стрелкой, стоит уникальный памятник инженерного искусства Это Генический железный мост.

Его история охватывает более столетия и связана с двумя мировыми войнами, революционными инженерными решениями и важной транспортной ролью для всего региона. "Телеграф" разузнал много интересного о нем.

Австрийские корни украинского моста

История моста началась в 1915 году, когда австрийский инженер Фридрих Рот разработал уникальную конструкцию сборно-разборного железнодорожного моста. Производством занималась компания Waagner Biro — известная европейская фирма, специализировавшаяся на создании мостовых конструкций по системе "Рот-Вагнер".

Железный мост, город Геническ, архивное фото

Главной особенностью этих мостов была возможность быстрой сборки и демонтажа — качество, которое оказалось бесценным в военные годы. Подобные конструкции строились по всей Европе и успешно выдержали испытание Первой мировой войной, доказав свою надежность и функциональность.

Деталь конструкции моста

Военные перемещения и новая родина

Во время Второй мировой войны мост пережил настоящую одиссею. Его конструкция демонтировалась и перевозилась из одного места в другое, следуя за линией фронта и потребностями военного времени. Для Геническа детали прибыли из белорусского города Орша, где мост был возведен немецкими инженерами.

Железный мост, город Геническ

В 1951 году, когда война уже закончилась, а страна восстанавливалась после разрушений, конструкцию перебазировали в Геническ. Ее задачей стало восстановление транспортного сообщения через пролив Тонкий, где во время военных действий был разрушен деревянный мост, соединявший материк с Арабатской стрелкой.

Железный мост, город Геническ, памятная табличка

Эпоха железной дороги и легендарной "кукушки"

С 1951 по 1968 год мост выполнял свою первоначальную функцию — служил железнодорожным переходом. Он стал частью важной транспортной артерии — железнодорожной линии Валок — Геническ — Новоалексеевка. По этому маршруту перевозили различные грузы, включая песок, добываемый на Арабатской стрелке.

Железный мост, город Геническ

Особое место в памяти местных жителей занимали пассажирские поезда, которые ласково называли "кукушкой". Эти составы связывали отдаленную косу с большой землей, обеспечивая жителей и отдыхающих надежным транспортным сообщением.

Природная стихия и новое предназначение

В 1968 году сильный шторм практически разрушил железнодорожное полотно. Восстановление железнодорожного сообщения было признано нецелесообразным, и мост получил новую жизнь — его переоборудовали для автомобильного движения.

В 1980-х годах рядом был построен современный бетонный автомобильный мост, что окончательно изменило роль исторической конструкции. Старый железный мост постепенно утратил свое транспортное значение, но приобрел новую ценность как памятник истории и инженерного искусства.

Генический железный мост — это гораздо больше, чем просто инженерное сооружение. Это живая часть истории Украины, материальное свидетельство европейского военного наследия и пример того, как инженерная мысль может адаптироваться к изменяющимся потребностям времени. В последние годы стал популярным местом среди рыбаков, которые ценят его удобное расположение над проливом, и фотографов, очарованных живописными видами на Арабатскую стрелку и город Геническ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть мост, который "танцует". Но не все знают, где он находится и как называется.