Закрома украинского судьи быстро распухают от дорогих покупок: что интересного в его декларации

Судья с женой обзавелись автопарком и жильем

Семейство судьи Луцкого горрайонного суда Вячеслава Покидюка в последнее время делает дорогие покупки. При этом под "мастрасом" хранит немалые суммы.

Об этом стало известно из декларации судьи за 2024 год.

Вячеслав Покидюк

В документе указано, что в 2023 году Покидюк вместе с супругой стали счастливыми обладателями (общая частная собственность по 33,3%) большого частного дома (333 квадрата) и земельного участка (1000 квадратов) в селе Забороль, что в Луцкой области. Там они проживают вместе с детьми — сыном Владеславом и дочкой Дианой.

В этом же году жена Покидюка обзавелась автомобилем Opel Insignia за, как указывается, за 600 тысяч гривен. А уже в следующем, 2024 году и сам Покидюк стал обладателем Volkswagen E-Golf за 480 тысяч гривен.

Заработок

Только за 2024 год судья Покидюк заработал 1 миллион 277 тысяч гривен, а его супруга получила почти 6 миллионов дохода от предпринимательской деятельности. При этом семья активно пользуется соцвыплатами от государства: 4 тысячи гривен "зимней поддержки", 28 тысяч как ВПО, 35 тысяч гривен пенсии (жена), выплата соцстраховки в размере 44 тысячи (жена) и 61 гривна нацкешбека (жена).

Денежные активы

По "матрасом" Покидюк имеет около миллиона гривен (в долларах и гривнах), а его жена около двух миллионов (в долларах и гривнах).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает и чем владеет судья Окружного административного суда Киева Клочкова Наталья Викторовна.