Генерал раскрыл новые подробности о ранениях Буданова: что о них известно

Глава ГУР был ранен по меньшей мере трижды

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во времена АТО получил ранение и просил своих побратимов бросить его, чтобы не задерживать группу. С тех пор у него остался заметный шрам на руке.

Об этом рассказал генерал-майор, бывший заместитель главы ГУР Илья Павленко в интервью "Апострофу". По его словам, во время прохождения службы в специальных подразделениях, боец должен идти на постоянный риск.

Но в то же время военнослужащий должен сделать все для того, чтобы его даже не ранили. Иначе он просто станет обузой для своего подразделения.

"Такой случай кстати был еще во время АТО с Кириллом Будановым. Его ранили и он просил парней его бросить. Но понятно, что спецназ ГУР такое себе не позволит", — сказал Павленко.

Он добавил, что Буданова тогда спасли и он прошел реабилитацию. При этом у главы ГУР остался шрам на руке, на который недавно обратили внимание журналисты.

Что известно о ранениях Буданова

Как известно глава украинской военной разведки несколько раз получал ранения, а в открытых источниках есть упоминания о минимум трех.

В одном из интервью Буданов говорил, что первое и третье ранения были легкими, однако во второй раз его зацепило взрывом противопехотной мины. Осколки пробили ему шею и спину, а один из них застрял под сердцем.

"Его нельзя вытянуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — говорил Буданов.

Ранение, о котором упомянул Павленко скорее всего было в руку. В июне 2025 года на фото попал шрам, после чего снимок разлетелся по СМИ. Украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов отмечал, что пуля попала в руку Буданова и выбила локтевой сустав, из-за чего она у него плохо сгибается.

Стоит отметить, что глава ГУР редко комментирует состояние здоровья и пережитые ранения, а потому больше информации об этом в сети нет.

Буданов показал шрам на руке

Крупным планом

Как сообщалось ранее, Буданов рассказывал, чего ждать от нового российского наступления и откажется ли Кремль от своих целей.