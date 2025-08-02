Не водохранилище, а пустыня. Как российская оккупация уничтожила огромный водоем (фото)

Когда-то оно снабжало водой почти 1 млн человек

Российская оккупация уничтожила немало украинских водоемов и водохранилищ, особенно в Донецкой области, где ситуация с водой катастрофическая. Не обошла такая участь и Ольховское водохранилище.

"Телеграф" покажет, как оно выглядит сейчас и что с уровнем воды. Заметим, что Ольховское водохранилище имеет технически-питьевую воду, что влияет на интенсивность его использования.

В сети еще весной появились кадры с водохранилища, которые обеспокоили людей. Ведь огромный водоем фактически превратился в лужу, где кое-где плавали лебеди. Масштаб обмеления и снижение уровня воды поражает. Однако уже в июле 2025 года ВВС опубликовала спутниковые снимки водохранилища.

Ольховское водохранилище до оккупации

Служба новостей сравнила снимки с космоса в 2021 и 2025 годах, и на них видно, что водохранилище обмелело. Однако в глаза бросается и то, что он имеет не такое плохое состояние, как другие в Донецкой области. Вероятнее всего, это обусловлено тем, что Ольховское водохранилище имеет техническую воду и ее использование в качестве питьевой считается опасным. Однако вместе с Волынцевским водохранилищем оно обеспечивало водой 15 городов Донецкой области с общей численностью населения более 1 млн человек.

Ольховское водохранилище в 2021 году

Ольховское водохранилище в 2025 году

Еще до полномасштабного вторжения из водохранилища брали воду для шахт и предприятий, а также некоторые из них сбрасывали туда излишки воды. Сейчас все эти предприятия не работают и вода почти не используется, но обмеление водохранилища есть.

Ольховское водохранилище обмелело

Ольховское водохранилище сейчас

Что известно о Ольховском водохранилище

Это искусственный водоем на Донетчине. Водохранилище расположено возле пгт Зуевка, рядом с Зуевской ГРЭС и входит в Зуевский региональный ландшафтный парк.

Основные характеристики:

Размеры: длина примерно 6 км, ширина до 0,9 км, площадь около 3,7 км, береговая линия примерно 18 км.

Уровень над морем — 119 м.

Бассейн: р. Ольховая (левый приток р. Крынка, бассейн Миуса).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне убили еще два украинских водохранилища. Почти уничтожены Травянское и Тимофеевское водохранилища Харьковской области.