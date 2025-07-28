Главная битва этой войны уже идёт: что происходит на фронте Донецкой области (карта)

Обозреватель назвал главную цель РФ на зимнюю кампанию

Российские войска продолжают активные наступать на юге Донецкой области и постепенно продвигаются вглубь оборонительных рубежей Сил обороны Украины. В частности, аналитики DeepState зафиксировали захват новых позиций в Волновахском районе, а также активизацию врага на границе с Днепропетровской областью.

По данным DeepState, россияне закрепились в районе посёлков Зелёный Гай и Поддубное, а также продвинулись вблизи Андреевки-Клевцово и Попового Яра.

Продвижение российских оккупантов на фронте с середины июля

В свою очередь, Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил эти изменения на карте боевых действий и отметил, что российские силы также недавно продвинулись в Днепропетровской области — северо-западнее села Дачное. Кроме того, упоминается российская активность вблизи Малиевки, которая административно относится к тому же региону.

Обозреватели ISW предупреждают, что эти продвижения могут свидетельствовать о попытке россиян достичь условной административной границы между Донетчиной и Днепропетровщиной с южной стороны, что, при условии дальнейших успехов РФ, может создать дополнительную угрозу логистике украинских сил.

Что говорит Генеральный штаб ВСУ

В течение минувших суток российские войска активизировались на нескольких участках фронта, наиболее активно на Покровском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 28 июля.

Наиболее интенсивные бои продолжаются под Покровском. На Лиманском направлении россияне пытабтся прорваться в районах Грековки, Среднего, Григоровки и Шандриголового. Всего за сутки на этом участке зафиксировано 18 атак.

На Северском направлении силы обороны успешно отбили девять вражеских штурмов вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григоровки и в направлении Северска.

Карта боевых действий на Северском направлении. Фото: Генштаб

На Торецком направлении ситуация также остаётся напряжённой. Противник 12 раз атаковал в районах Александро-Калиново, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

Торецкий отрезок. Фото: Генштаб

Краматорское направление остаётся относительно стабильным — за сутки зафиксировано лишь одно боевое столкновение вблизи Ступочек.

На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать украинскую оборону в районах Зелёного Поля, Новодаровки, Поддубного, Мирного, а также в направлениях Андреевки-Клевцово, Темировки и Александрограда. Всего было зафиксировано 10 атак.

Новопавловское направление фронта. Фото: Генштаб

На Донетчине сейчас идёт генеральная битва

Ситуация на Покровском направлении, по оценке военного обозревателя Олега Старикова, свидетельствует о том, что стратегическая цель Кремля — полная оккупация Донецкой области — не изменилась. В комментарии "Телеграфу" Стариков заявил, что российские войска продвигаются чётко в пределах административных границ Донетчины, Луганщины и Запорожской области, при этом на Днепропетровскую область пока не претендуют.

По словам эксперта, основной удар россияне наносят именно на Покровском направлении, и от результата этого противостояния зависит дальнейший ход войны:

"Там сейчас решается судьба российско-украинской войны. Это генеральная битва", – заявил обозреватель.

Олег Стариков

Стариков пояснил, что западный фланг украинской обороны в Покровске удалось более-менее стабилизировать, тогда как на восточном, со стороны Мирнограда, остаются угрозы. Там оборону держат два серьёзных укреплённых района — шахты "Новолиманская" и "Комсомольская". Если россиянам не удастся их захватить, ситуацию можно будет стабилизировать. Но в случае прорыва может развиться тактический кризис.

Также Стариков обратил внимание на угрозу логистического окружения украинских сил:

"Если они перережут дорогу Покровск – Доброполье, которая осталась одной из немногих не под огневым контролем, то тогда начнётся реальный тактический кризис. И с севера уже начнут заходить, обходить Покровск", – сообщил он.

Эксперт также предостерёг, что при возможном развитии боевых действий в городской застройке, дефицит боеприпасов из-за проблем с логистикой приведёт к ещё более сложной ситуации.

Он подчеркнул, что россияне не гонятся за датами — они медленно, но целенаправленно пытаются показать невозможность их остановки.

Россияне уже готовятся к зимней кампании 2025 года. Минимальная цель лета — контроль над Покровском, Мирноградом, Покровском и Добропольем. Максимальная цель на зиму — захват Дружковки и Краматорско-Славянской агломерации. В случае достижения этих целей, по словам Старикова, Россия полностью оккупирует Донецкую область.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на четверг, 24 июля, в Сочи прогремели взрывы — город в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников. По данным местных источников, удар мог прийтись по одному из железнодорожных мостов, однако российские власти заявили о попадании в нефтебазу.