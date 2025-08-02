Ермак похвалил Трампа метким мемом

Ермак даже опубликовал иллюстрацию выполнения этого приема

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз потерял терпение к бесконечному потоку глупостей, которые публикует и говорит бывший глава России Дмитрий Медведев. В ответ на угрозы ядерной войной действующий лидер США приказал отдать приказ отправить атомные подлодки на боевые позиции. Кроме того, на днях раньше он сократил срок для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной с 50 до 10 дней – теперь дедлайн истекает 8 августа.

Такое изменение риторики с дружественной и уважительной по отношению к России понравилось руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. В своем сообщении Ермак сравнил действия Трампа с культовым реслинг-приемом Tombstone Piledriver, прославившим легендарный реслер Андертейкер.

"Все мы смотрели реслинг. В Украине он был безумно популярным — в те времена, когда по телевизору показывали бои с Риком Флером, Галком Гоганом, Андертейкером и Стоун Колдом. Каждый ребенок буквально прилипал к экрану — это была эпоха силы и харизмы. И то, что сделал Президент Дональд Трамп вчера в ответ на слова Медведева – это был настоящий Tombstone Piledriver. Спокойно. Мощно. Уверенно. Именно так, как надо", — написал Ермак.

Что имел в виду Ермак? В реслинге Tombstone Piledriver – это когда борец переворачивает соперника вверх ногами и с силой "вбивает" его в ринг, демонстрируя преимущество и контроль.

Как этот прием выполняется профессионалами реслинга:

Более того, глава Офиса президента опубликовал и мэм, изображающий выполнение этого приема Трампом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп заявил, что стремится достичь соглашения о завершении войны в Украине до 8 августа. Именно эту дату он назвал крайним термином для Владимира Путина, чтобы он согласился на прекращение огня и начал реальные мирные переговоры. В случае отказа РФ от переговоров, Трамп пообещал ввести вторичные санкции против основных торговых партнеров России. Что стоит за резким изменением риторики Трампа, и на какие шаги действительно может пойти Вашингтон — рассказал доктор Ян Лессер.- Глава брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла.