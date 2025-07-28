Укр

Мужчина в плавках деловито вытащил из моря кусок "шахеда" в Одессе (видео)

Автор
Елена Руденко
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Украинцы поражают стойкостью
Украинцы поражают стойкостью. Фото Коллаж "Телеграф"

Отдыхающих это даже не встревожило

Одесса постоянно находится под вражескими обстрелами, недавно после атаки там пылал легендарный рынок "Привоз". А в воскресенье мужчина вытащил из моря обломки российского дрона.

Видео момента опубликовал Telegram-канал "Курс Одесса". Мужчина, купавшийся в море, спокойно вытащил на берег крыло русского беспилотника. Примечательно, что это никого не удивило и не испугало — рядом спокойно отдыхают люди, купаются дети.

Уточняется, что видео снято в воскресенье, 27 июля. Россияне атаковали дронами, их избивали Силы ПВО. Обломки падали в море, но далеко от берега. Вероятно, позже море прибило их к берегу. Также опубликованы фото обломков российского беспилотника "герань", которые нашли там после обстрела.

Украинцы, оставшиеся в стране, особенно из регионов, регулярно обстреливаемых Россией, "приспособились" к военным реалиям. Без лишних эмоций делают то, что нужно, — как этот мужчина, вытащивший из моря российский "мусор", чтобы другие могли безопасно купаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о маленьком одессите, который играл крылом от российского беспилотника. Мальчик сел сверху на отломанное крыло дрона и попытался прокатиться по влажному асфальту.

Теги:
#Одесса #Море #Пляж #Беспилотники