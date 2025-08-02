Девочка родилась, когда Дмитрий и Татьяна еще не были в браке

Главный рупор кремлевской пропаганды Дмитрий Песков с 2015 года состоит в третьем браке. Его избранницей стала бывшая фигуристка Татьяна Навка, которая родилась в Днепре, но давно не вспоминает о родной Украине. Пара вместе воспитывает общую дочь.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о детях предательницы Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Мы узнали, как выглядит их общая дочь Надежда и чем занимается.

Что известно о романе Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Впервые бывшая олимпийская чемпионка Украины Татьяна Навка встретила Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, в 2010 году на дне рождения общего знакомого. Но следующая их встреча состоялась лишь через год, и между ними начался роман, несмотря на то, что Песков был женат.

Татьяна Навка увела Пескова из семьи

По словам Татьяны, сначала она всячески избегала его внимания, но со временем покорилась его терпению и элегантности. Свои отношения пара долго скрывала, Песков ради Навки ушел от второй супруги Екатерины Солоцинской.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков скрывали свои отношения

Роман бывшей фигуристки и российского высокопоставленного чиновника был тайным до рождения их общей дочери Надежды в 2014 году. Хотя Татьяна Навка после того, как стала мамой второй раз некоторое время скрывала, что ее отцом является именно Дмитрий Песков.

Татьяна Навка родила Пескову дочь Надежду

Позже они публично подтвердили свои отношения, а в 2015 году поженились в одном из самых дорогих отелей Сочи.

Свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Отметим, что для Татьяны Навки этот брак стал вторым. Предательница до этого была замужем за Александром Жулиным, от которого родила дочь Александру.

Что касается Дмитрия Пескова, то брак с Навкой для него третий по счету. От предыдущих отношений пресс-секретарь Путина воспитывает четверых детей.

Как выглядит общая дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова

Бывшая фигуристка Татьяна Навка родила дочь Надежду в августе 2014 года в одной из частных подмосковных клиник. В конце месяца ей исполнится 11 лет. Девочка пошла по маминым стопам, и с двух лет занимается фигурным катанием. Также она берет уроки вокала.

Общая дочь Навки и Пескова

Младшая дочь Пескова уже успела принять участие в нескольких ледовых шоу, а также вместе с матерью сняться в сериале "Исполняющий обязанности", где сыграла саму себя.

Надежда Пескова занимается фигурным катанием

У 11-летней девочки есть своя страница в Instagram, где за ее жизнью следят более 11 тысяч человек. Надежда Пескова делится кадрами из своих фотосесий и мероприятий, в которых берет участие.

Дмитрий Песков с женой и дочерью Надеждой

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дочь предателя Медведчука и где она сейчас. Ее крестил Путин по просьбе Марченко.