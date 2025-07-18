Ход на опережение. Для чего Ермак призвал Си Цзиньпина встретиться с Зеленским и как это повлияет на войну

Политолог считает, что заявление Ермака было сделано в правильное время

Китай неофициально продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Технологическая экономическая поддержка, отправка своих граждан как наемников на линию фронта и даже шпионаж за украинским военно-промышленным комплексом свидетельствует о том, что эта поддержка может только усиливаться. На этом фоне лидер КНР Си Цзиньпин должен согласиться на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Times. Как напомнил он, с начала полномасштабного вторжения главы государств ни разу не проводили личные встречи.

"Удивительно, что президент Си до сих пор не встретился с президентом Зеленским. Думаю, уже пора", — заявил Ермак.

Андрей Ермак

Кроме того, он выступил с призывом в Китай взять на себя роль миротворца. Выйдет ли в КНР урегулировать российско-украинскую войну, какие перспективы имеет эта инициатива и услышат ли Ермака в "Поднебесной"?

Какой из Китая миротворец?

Политика невмешательства, которую Китай формально исповедует еще с 1955 года, претерпела трансформации вместе с ростом глобального влияния Пекина. Принципы, сформулированные премьером Чжоу Эньлаем на Бандунгской конференции, долгое время определяли внешнюю политику КНР: незыблемость границ, уважение суверенитета и территориальной целостности. Однако уже с начала 2010-х годов, особенно после запуска глобальной инициативы "Один пояс, один путь" (BRI) в 2013 году, Китай начал активнее вмешиваться в конфликты — не в традиционном смысле, а в рамках так называемой "консультативной интервенции".

Этот подход – гибрид между пассивной позицией и прагматичной дипломатией. Китай консультируется с правительствами стран, избегает силовых методов, предлагает платформы для диалога и одновременно использует экономические рычаги — инвестиции, гуманитарную помощь или доступ к кредитам — для снижения напряжения. Его главная цель — не окончательное разрешение конфликта, а управляемое управление для стабильности в регионах, где Китай имеет экономические интересы.

Когда и как Китай влиял на конфликты в мире

В регионе Центральной Азии Китай традиционно осторожен. В Афганистане он помогал организовать переговоры между правительством в Кабуле и талибами, а также поддерживал диалог между Афганистаном и Пакистаном. Участие Пекина ограничивалось созданием условий для диалога, без прямого навязывания решений. Причина интереса КНР – страх перед распространением экстремизма, особенно в провинции Синьцзян, и защита собственных инфраструктурных проектов в регионе.

В сирийской войне Китай выступал за уважение суверенитета и против любого внешнего вмешательства. Хотя Пекин фактически поддерживал режим Башара Асада, его роль ограничивалась дипломатическими заявлениями и участием в мирных процессах под эгидой ООН. Позиционирование как нейтрального игрока позволяло Китаю поддерживать имидж государства, не вмешивающегося во внутренние дела, но готового способствовать диалогу.

В 2008 году, на фоне подготовки к Олимпиаде в Пекине, Китай активно вмешивался в урегулирование конфликта в Дарфуре, а также в конфликт между Суданом и Южным Суданом. Пекин использовал доступ к своим крупным инвестициям в нефтяную промышленность как инструмент воздействия. Его медиация была частью "волшебной дипломатии" (charm diplomacy) — мягкой силы, помогавшей строить образ Китая как ответственного игрока.

Самым ярким примером китайской посреднической роли стало соглашение между Ираном и Саудовской Аравией, подписанное в 2023 году в Пекине. После десятилетий вражды эти страны возобновили дипломатические отношения, и роль Китая как организатора переговоров стала символическим ответом США, традиционно игравшим ключевую роль в ближневосточной политике. Для Пекина это была стратегическая победа, закрепившая наличие в регионе на долгосрочную перспективу.

В 2024 году Китай организовал подписание Пекинской декларации между палестинскими фракциями – ХАМАС и ФАТХ. Эта попытка продемонстрировала дипломатическую активность Пекина, но не привела к существенным изменениям. Несмотря на это, Китай продолжает настаивать на необходимости переговоров, осуждает действия Израиля и настаивает на соблюдении международного права. В то же время его реальное влияние ограничено — без военной или компоненты безопасности трудно обеспечить реализацию достигнутых соглашений.

Пекинская декларация

В западноафриканском регионе Китай сотрудничает с местными структурами – G5 Sahel, ECOWAS – и поддерживает стабильность через экономические инструменты. Он избегает прямого участия в конфликтах, действуя через финансовую помощь, инфраструктурные проекты и дипломатическую поддержку. Здесь Китай демонстрирует приверженность принципу невмешательства и одновременно поддержку "локальных механизмов".

На Корейском полуострове Китай — не активный посредник, а скорее фасилитатор. Он поддерживает диалог между КНДР и США, но избегает прямого давления на Пхеньян. регионе.

Китай планирует провести масштабные торжества по случаю 80-летия завершения Второй мировой войны. На этом фоне Пекин хочет принять одновременно Дональда Трампа и Владимира Путина, чтобы усилить свое международное влияние, переписать историческую память и создать картину "триумвирата" великих держав.

По информации The Times, Си Цзиньпин рассчитывает использовать сентябрьское военное шествие на площади Тяньаньмэнь как площадку для саммита лидеров США, России и Китая. Путин уже согласился приехать. Теперь Пекин не исключает визит Трампа. Стоит отметить, что именно 2 сентября истекает 50-дневный срок, который отвел американский лидер для подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.

Украина сыграла на опережение

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" положительно оценил публичный призыв Андрея Ермака к лидеру Китая Си Цзиньпину встретиться с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, это продуманный дипломатический ход, адресованный сразу нескольким игрокам.

"Китайцы услышат, посольство Китая в Украине точно это услышит, передаст сигналы Пекину. И в Пекине, и в Вашингтоне это заявление точно примут к сведению", — сказал Фесенко.

По его мнению, украинские власти сделали этот шаг неслучайно – на фоне информации, что Дональд Трамп стремится к встрече с Си Цзиньпином, а также хочет выступить инициатором прекращения войны между Россией и Украиной.

"Это как раз попытка сыграть на этом контексте. Наше руководство использует ситуацию правильно. Заявление правильное, по сути", — отметил политолог.

Владимир Фесенко

Он подчеркнул, что прямого ответа от Си Цзиньпина ждать не стоит, поскольку лидер Китая будет реагировать только на заявления Трампа. В Пекине, по его словам, действуют по собственным "уставным правилам", иногда даже более формальным, чем в Москве или Вашингтоне.

"Китай может ответить через МИД — что-то отвлеченное о мире, о необходимости переговоров. Прямая реакция вряд ли будет", – считает Фесенко.

Он подчеркнул, что заявление Ермака преследовало другую цель — сделать прекращение войны темой потенциальных переговоров между Трампом и Си. Именно поэтому, по мнению эксперта, это был "ход на опережение", создающий правильный фон и сигнализирующий обоим лидерам, что завершение войны должно быть в фокусе.

"Без Китая эту войну завершить будет трудно"

Политолог Владимир Фесенко считает, что заявление Ермака о китайских наемниках имеет, прежде всего, стратегический подтекст — это попытка напомнить Пекину о его потенциальной роли в завершении войны и повысить геополитическую значимость Китая накануне возможных переговоров с США.

"Это снова напоминание, что без Китая эту войну завершить будет трудно. Я думаю, что китайцы это почувствуют и поймут правильно, потому что это поднимает их политический вес", — сказал Фесенко.

Он считает, что прямой публичной реакции от Си Цзиньпина не будет, ведь Пекин соблюдает другие дипломатические правила, однако сигнал из Киева точно будет учтен в предстоящих переговорах между Китаем и США.

"Это заявление не для того, чтобы Китай официально ответил. Это для того, чтобы завершение войны стало одной из тем переговоров между Трампом и Си. Наше руководство действует на опережение", — пояснил эксперт.

По его мнению, несмотря на отсутствие прямой реакции, дипломатия продолжит работать с обеих сторон, поскольку Пекин опасается неконтролируемой эскалации, угрожающей торговым интересам с Западом.

"Китай не хочет эскалации войны. Они понимают, что если ситуация выйдет из-под контроля, это будет проблемой и для торговли с США, Европой и даже с Россией", — отметил Фесенко.

Он убежден, что Соединенные Штаты не будут вводить жесткие торговые пошлины против Китая, если курс Вашингтона будет на переговорах. В таком контексте Китай способен играть конструктивную роль, даже если пока не демонстрирует это открыто.

"Не стоит ждать скорых, немедленных ответов. Когда речь идет о Китае — там все происходит не спешно, а системно. Здесь нужна кропотливая дипломатическая работа — как с китайцами, так и с американцами", — подытожил он.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Пекин не только не опасается ослабления России, а наоборот — использует его в своих интересах. Китай действует прагматично и не рассматривает Москву как равноправного союзника, так что сейчас Россия фактически потеряла остатки самостоятельности во взаимоотношениях с Пекином.