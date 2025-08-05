Военный возмущен продажей билетов в УЗ. Что ему ответили

Проблемы с билетами в УЗ так и не решили

Украинцы до сих пор ежедневно сталкиваются с проблемой покупки билетов на поезда "Укрзализныци". В этот раз своей историей поделился военный, который в результате был вынужден ехать на автобусе.

Об этом мужчина написал в комментариях под одним из постов УЗ. По его словам, не было нужных билетов на сайте "Укрзализныци" и из-за применения Армия+ не удалось их приобрести.

Военный написал, что ему 4 августа нужно было приобрести билеты на 5 августа на поезд №88 Запорожье-Ковель. На сайте УЗ билетов уже не было, а подать заявку на Армии+ не удалось. Оказалось, что приложение не предлагает в поле назначения Луцк, именно туда нужно было поехать мужчине. Он обратился к "Укрзализныце" с вопросом, что же делать в таком случае.

Почему нет билетов на поезд УЗ

УЗ попросила написать в обратную форму в приложении контактный номер телефона. А также отправить военные документы. Впрочем, мужчина так и не воспользовался услугами "Укрзализныци". По его словам, он поехал на автобусе, ведь не было времени ждать.

В УЗ также ответили на комментарий парня, который спросил, когда будет порядок с билетами и почему нет бронирования во время их покупки. В компании ответили не на все вопросы, лишь отметили, что нет возможности добавлять дополнительные вагоны на все направления. В "Укрзализныце" подчеркнули, что работают над решением проблемы.

Почему нет билетов на поезд УЗ

Напомним, "Укрзализныця" изменила решение о продаже билетов через "Дію", однако страсти не утихают. Новая функция, которая должна бороться с перекупами и облегчить покупку билетов, возмутила украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пока все паникуют из-за новых правил УЗ, украинка поделилась лайфхаком для покупки билетов.