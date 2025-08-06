Точно не заразна, но... Опасна ли саранча для человека

Саранча — довольно крупное насекомое, примерно 6 см в длину и при полете может напоминать маленького воробья

Саранча, нашествие которой этим летом фиксируют в Украине, не только приносит вред урожаю и деревьям на своем пути, но еще и может психологически довольно существенно повлиять на человека. Если речь идет о людях с фобией насекомых, то встреча со стаей саранчи может вызвать шок.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, сама по себе саранча не представляет опасности для человека. То есть, она не кусается, не нападает. Это больше психологический аспект, поскольку саранча довольно большое насекомое — примерно 6 сантиметров в длину.

"Представьте, когда эта многомиллионная стая летит, то это психологически дает довольно существенный эффект. А еще при условии, что у многих людей есть энтомофобия (боязнь насекомых, — Ред.), то это может существенный шок нанести человеку", — пояснил собеседник.

Также Халаим добавил, что саранча не переносит никаких болезней, потому в этом плане это безопасный вид насекомых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Евгений Халаим назвал самое большое лакомство для саранчи, которым она поживится в первую очередь.