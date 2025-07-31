"Я думал, они меня сожрут". Украинец нашел место, где "зарождается" саранча (видео)

Были как мелкие, так и большие особи – и все на одной локации!

Настоящее нашествие насекомых прямо под носом — украинец случайно наткнулся на огромную стаю саранчи под Кривым Рогом на Днепропетровщине. Обычная поездка на велосипеде превратилась в настоящее открытие: мужчина нашел место, где, по его словам, "зарождается" саранча перед началом массовой миграции.

Ролик он опубликовал в TikTok. Путешественник уверяет, что место "базировки" шестилапых вредителей находится недалеко от села Марьяновка.

"Проехал через стену… саранчи. Растревожил их. Я думал, они меня сожрут", — говорит мужчина в видео, сняв момент своей находки.

Саранча сидела на траве, на кустах и деревьях. Насекомые хаотично летали вокруг, создавая впечатление "живого облака". Удивленный украинец отметил, что увидел как мелкие, так и крупные особи — и все на одной локации!

По словам мужчины, вред растениям здесь пока не замечен, однако риск масштабного нашествия вполне реален. В процессе наблюдения одного из участников экспедиции укусила саранча. На видео слышно, как друг велосипедиста шутит: "Укусил кто тебя? — Да! — Охре**ть. Монстр. Мутант".

Автор ролика утверждает, что смог идентифицировать вид насекомых – это пустынная перелетная египетская саранча.

Саранча египетская

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

Такой случай — уже не редкость для Украины, а климатические изменения, жара и засуха создают идеальные условия для появления стай саранчи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что существует природный и экологический метод, помогающий отпугивать саранчу из огорода.