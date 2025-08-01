Невидимая армия ведет войну против саранчи в Украине: кто на самом деле уничтожает миллионы вредителей

Пока все паникуют, они методически уничтожают вредителей

Нашествие саранчи в Украине испугало миллионы украинцев — казалось, что эти крылатые вредители всесильны и ничего не может их остановить. Но это далеко не так. Пока мы паникуем из-за нашествия, природа уже мобилизовала целую армию охотников, ежедневно уничтожающих эту напасть.

"Телеграф" расскажет, кто на самом деле стоит на страже украинских полей и почему саранча далеко не так страшна, как кажется.

Во всей этой панике вокруг саранчи мы забываем одну простую вещь – природа создала идеальный баланс. Каждый вид имеет своих врагов, и саранча не исключение. Более того, ее противников настолько много, что при нормальных условиях эти насекомые вообще не могут размножиться до критических масштабов. Проблема возникает только тогда, когда этот баланс нарушается.

Сарана имеет естественных врагов

Птицы — настоящие асы охоты на саранчу

Самыми известными борцами с саранчой являются птицы, но не те, о которых вы подумали. Орлы и ястребы мало интересуются мелкими насекомыми – настоящие герои – это обычные полевые птички.

Трясогуска

Стая скворцов

Трясогузка — маленькая, но безжалостная. В день она может съесть до 300 личинок саранчи. Стая скворцов очищает от вредителей несколько гектаров в неделю. Жаворонки вообще охотятся с утра до вечера, подлетая прямо к облакам насекомых.

Жаворонок

А о воробьях мы даже отдельный материал публиковали. Эти маленькие птицы — мощное оружие против саранчи.

Особенно эффективны птицы утром, когда саранча еще вялая от прохлады. В Херсонской области в прошлом году наблюдали, как сотни мелких птичек буквально "пасли" саранчу на полях, не давая ей разлететься дальше.

Даже голуби, которых многие считают вредителями городов, во время нашествия саранчи становятся защитниками полей. Они целыми днями поедают молодых личинок, резко уменьшая популяцию будущих крылатых обжор.

Наземная пехота: ежи, ящерицы и другие охотники

Пока птицы атакуют с воздуха, наземные хищники ведут партизанскую войну. Еж может показаться медленным, но он настоящий специалист по ночной охоте на личинок саранчи.

Ящерицы – еще одни неутомимые борцы. Быстрая ящерица съедает до 15 взрослых особей саранчи в день. А степные ящерицы вообще кочуют вслед за стаями насекомых, как настоящие охотники-кочевники.

Ящерицы едят саранчу

В южных областях живут гекконы – маленькие ящерицы, которые охотятся и днем, и ночью. Когда другие хищники отдыхают, гекконы продолжают уничтожать вредителей.

Насекомые против насекомых: кто кого съест

Самая увлекательная борьба происходит в мире самих насекомых. Богомол – настоящий гладиатор, способный преодолеть даже большую взрослую саранчу. За день он съедает 3-5 вредителей, за лето – несколько сотен.

Богомол

Жужелицы – специалисты ночных рейдов. Они лезут в землю, где зимуют яйца саранчи, и методически их истребляют. За одну ночь жужелица может съесть 50 личинок.

А вот осы-наездники – настоящие мастера психологического терроризма. Они не просто убивают саранчу, а используют ее как живой инкубатор. Оса откладывает яйцо внутрь саранчи, и личинка медленно съедает хозяина изнутри. Жестоко? Да. Эффективно? Очень.

Муравьи тоже не сидят сложа лапки. Целые колонии атакуют скопления саранчи, превращая угрожающие стаи в обычный обед.

Невидимые убийцы: микробы против саранчи

Самое мощное оружие имеет микромир. Гриб Metarhizium anisopliae – настоящий серийный убийца саранчи. Его споры проникают через панцирь насекомого и убивают изнутри. Самое страшное для саранчи – этот гриб заразен и передается от особи к особи.

Грибок Metarhizium anisopliae

В природе этот гриб может уничтожить 90% популяции саранчи в зараженной зоне. Человек даже научился использовать его для создания биопрепаратов – абсолютно безопасных для всех, кроме саранчи.

Бактерии вызывают у саранчи кишечные инфекции, вирусы парализуют нервную систему. Микромир ведет настоящую биологическую войну против крылатых вредителей.

Неожиданные союзники

Белые аисты — не только живой символ Украины, но и активные борцы с саранчой. Во время нашествия один аист съедает до 50 насекомых в день, причем охотится на крупных взрослых особей.

Аист

Летучие мыши работают в ночную смену, когда дневные охотники отдыхают. Некоторые виды "специализируются" на вредителях и могут съесть тысячу особей за ночь.

Лягушки и жабы не летают за саранчой, но активно поедают личинок у водоемов, не давая им дорасти до взрослого возраста.

Когда природа дает сбой

Почему тогда случаются такие нашествия, как сейчас, на Запорожье? Причин несколько. Подрыв Каховской ГЭС создал идеальные условия для размножения саранчи. Война уничтожила многие природные биотопы. Изменения климата тоже играют свою роль.

Но главное – массовое использование пестицидов часто убивает не только вредителей, но и их природных врагов. Экосистема теряет баланс, и саранча получает шанс бесконтрольно размножаться.

Что делать человеку

Самая эффективная борьба с саранчой – это сохранение ее природных врагов. Скворечники для птиц, водоемы для лягушек, уголки дикой природы для полезных насекомых. Фермеры, хранящие природные биотопы, реже страдают от нашествия вредителей.

Это гораздо разумнее химических обработок, которые уничтожают все живое подряд.

Саранча кажется всесильной только на первый взгляд. На самом деле у нее десятки врагов – от мелких птичек до микроскопических грибов. Природа за миллионы лет эволюции создала совершенные механизмы контроля популяций.

Главное – не мешать этим механизмам работать. Сохраним естественное разнообразие — и оно защитит наши поля гораздо лучше любых химикатов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что саранча уже пролетела всю Украину и добралась до западных областей. Насколько еще продвинется вредитель – сложно прогнозировать, это будет зависеть от погоды, от ветров и не только.