В Украине есть только 3 вида неядовитых пауков: как их распознать

У таких особей утрачены ядовитые железы

Почти все пауки, которые встречаются в Украине, имеют ядовитые железы. Это — часть их естественного механизма охоты, но для людей такой яд в большинстве случаев не представляет угрозы.

Об этом "Телеграфу" рассказала арахнологиня, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. По словам ученой, существует только одна семья пауков, представители которой не имеют ядовитых желез — Uloboridae (пауки-улобориды).

В Украине встречается только 3 вида этих пауков, что является исключением среди всего разнообразия.

У них редуцированы (потеряны) ядовитые железы, а у всех других пауков они есть, даже у очень маленьких.

Тем не менее, различить ядовитого паука среди других почти невозможно. Ведь большинство из них выглядят подобно, а снаружи не определить, действительно ли их укус может иметь последствия. Однако важно понимать, что подлинную опасность представляют только те особи, которые могут прокусить кожу человека.

Специалист отмечает, что маленькие пауки обычно не способны этого сделать. К тому же даже большие виды редко проявляют агрессию, если не испытывают угрозы. Например, даже в случаях с действительно ядовитыми видами, как каракурт или южный тарантул, ученая ни разу не сталкивалась с агрессивным поведением по отношению к себе.

Как понимать потенциальную опасность пауков

В целом, Анастасия Иосипчук занимается исследованием пауков с 2015 года и отмечает: эти создания не атакуют первыми.

"Конечно, если пытаться их раздавить или прихлопнуть рукой, пауки будут защищаться — и это нормально", — резюмирует арахнолог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине все чаще замечают крупного белоколенного паука-птицееда. Подобные экзотические виды все чаще появляются в городах, хотя точные источники их появления остаются непонятными. Эксперты предполагают, что такие случаи могут являться следствием небрежного отношения людей.