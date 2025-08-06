Можем повторить? Год после Курской операции: возможен ли новый прорыв ВСУ на территорию врага

Курская операция будет предметом изучения в военных академиях всего мира, считают эксперты

Курская операция ВСУ началась ровно год назад, 6 августа 2024 года. Она стала выдающейся – впервые полномасштабная война была перенесена на территорию врага. Подразделения ВСУ смогли прорвать оборону врага и зайти глубоко в тыл. По словам Главнокомандующего Сил обороны Александра Сырского, украинские военные контролировали более 1300 квадратных километров территории Курской области.

"Телеграф" обратился к украинским военным экспертам и обозревателям, чтобы выяснить, какими для Украины были результаты этой операции, насколько масштабными были потери россиян и найти ответ на вопрос: возможно ли для Украины повторить подобную операцию?

Этапы операции

Этап первый – прорыв и развертывание наступления

ВСУ внезапно прорвали границу в Курской области, захватили пограничные пункты и десятки населённых пунктов, в том числе подступы к Судже. Украинские войска продвинулись до 15 км вглубь РФ, прорвали две линии обороны и расширили контролируемую зону до более 1000 км². В захваченных районах созданы военные комендатуры и буферная зона.

Курская область

Этап второй — разрушение логистики и изоляция района

Украина уничтожила основные мосты через реку Сейм, отрезав российские подразделения в Курской области от снабжения. ВСУ наносили точечные удары по складам и командным пунктам, брали пленных и контролировали до 1250 км². Российские силы понесли потери, а украинские войска закрепились в стратегических районах.

Этап третий — российское контрнаступление и стабилизация

В сентябре-октябре Россия начала контрнаступление, вернув часть населённых пунктов. ВСУ ответили новыми прорывами, однако обе стороны закрепились на ключевых позициях. Линия фронта стабилизировалась, боевые действия перешли в позиционную фазу.

Этап четвёртый — привлечение КНДР и истощение

Россия привлекла к боевым действиям войска КНДР — до 10 тысяч человек. Северокорейские солдаты участвовали в массовых штурмах, понеся более 3 тысяч потерь. Украина продолжала наносить удары по логистике противника и брала северокорейцев в плен.

Этап пятый — отступление из Суджи и сдерживание

В марте-апреле 2025 года Россия осуществила масштабное наступление на Суджу. После боёв ВСУ оставили город, отойдя на западные позиции. РФ объявила о полном вытеснении украинских войск из Курской области, однако ВСУ заявили о продолжении операций. Линия фронта сместилась к приграничным районам Сумской области, где начались новые бои.

Какими были цели Украины и удалось ли их достичь

Курская операция стала не только демонстрацией новых возможностей Вооружённых сил Украины, но и сорвала наступление России на Сумском направлении. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, операция имела чёткую военную задачу — отвлечь наступление сил противника в Сумской области, и это было реализовано.

"Противник готовил свою военную наступательную операцию, которую он потом попытался воплотить уже в 25-м году. И мы видим, насколько некачественно. Те силы, которые готовились в тылах противником для Сумского направления, были задействованы в Курской области", — сказал Тимочко.

Иван Тимочко

По его мнению, эта операция стала первым примером мобильного действия украинских войск на территории России, что продемонстрировало качественно новый уровень действий ВСУ.

"Должны понимать, что те тысячи бомб, которые упали на российские территории, они упали на российские территории, а могли упасть на украинские", — подчеркнул он.

Кроме военной составляющей, важным следствием стала деморализация российского населения, которое, по мнению Тимочко, оказалось неготовым к мобилизации и сопротивлению.

"Именно после Курской операции Путин и не решился на всеобщую мобилизацию, потому что он увидел, что российское население не готово хватать, ловить эту идею, знаете, "вставай, страна огромная"", — пояснил он.

Кроме того, не сработал и нарратив о "жестоких украинцах", потому что ВСУ вели себя корректно на территории РФ.

"Украинские войска очень толерантно себя вели на территории России. В отличие от российских солдат, которые мародёрствовали и грабили своих же соотечественников. Есть сотни видео примеров, как сами россияне выставляют посты — разграбленные свои дома — и так говорят: "Здесь были русские солдаты, украинцы не заходили вообще"", — напомнил Тимочко.

Артем "Восточный" и Виталий Овчаренко в Судже, РФ

Серьёзной проблемой для российских властей стало и отношение к беженцам из Курской области — как со стороны чиновников, так и со стороны самих россиян.

"Российское население начало конфликтовать между собой, и очень негативное отношение к беженцам из Курской области было в пределах самой России настолько серьёзное, что Путин вынужден был обязать местное руководство переселять этих беженцев на оккупированные территории Запорожской области", — рассказал он.

Это, по словам эксперта, повлекло за собой внутренний конфликт, публичные обвинения в трусости и дезертирстве, что сделало невозможным использование ситуации для всеобщей мобилизации.

"Было много публичных призывов самих россиян к тем, кто выезжает из Курской области: "Почему вы не воюете, такие нытики, предатели? Мы за вас не будем защищать"", — процитировал Тимочко настроения в российском обществе.

Он также отметил информационную ценность операции — украинские силы получили доступ к секретной документации российских силовых структур.

"Огромное количество документации ФСБ, которая была там, не была уничтожена, попала в руки украинских войск. Украинцы получили доступ к очень серьёзной, секретной информации, в частности силовиков, структур, агентурных сетей, внутренней информации", — отметил глава Совета резервистов.

Отдельное внимание он обратил на падение авторитета ФСБ и кадыровцев после провала в Курской области.

"ФСБ, которое отвечает за оборону российских границ, пограничные войска, агентурная сеть — не смогли просчитать и определить подготовку украинцев к наступательной операции. Они были пойманы по сути врасплох. А к "кадыровцам", с тех пор действительно возникло отношение как к TikTok-войскам", — подчеркнул он.

ВСУ в Судже

Какой была международная реакция и что Россия потеряла

Операция вызвала широкий международный резонанс. Страны ЕС, США и Германия фактически поддержали действия Украины как легитимную самооборону, в то время как авторитарные режимы — Сирия и Северная Корея — осудили наступление. Китай занял нейтральную позицию, призвав к деэскалации.

Европейский Союз через представителя Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петера Стано заявил, что "Украина имеет право на самооборону, включительно с ударами по территории агрессора". Таким образом ЕС не видит проблем в действиях ВСУ в пределах Курской области РФ.

Германия в лице главы комитета Бундестага по вопросам обороны Маркуса Фабера также поддержала действия ВСУ. Фабер заявил, что не видит никаких проблем с использованием Украиной немецких танков Leopard 2, даже если это касается операций на территории России.

США через несколько институций подтвердили суверенное право Украины самостоятельно принимать решения о военных действиях.

В Госдепе США заявили, что правительство не было предупреждено о наступлении, но подчеркнули: операция в Курской области — это "суверенное решение Украины". Представительница Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что такое наступление "соответствует политике США", а американское оружие может использоваться в пределах разрешения на защиту украинской территории от атак со стороны России.

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби резко прокомментировал российские заявления о якобы причастности Запада:

"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, есть очень простое решение — пусть он убирается к чертям из Украины и прекращает войну".

Китай занял сдержанную позицию. МИД КНР призвало "все стороны к деэскалации конфликта", отметив, что зона боевых действий не должна расширяться, а эскалации следует избегать.

Сирия, союзник России, 10 августа назвала наступление ВСУ на Курскую область "террористической атакой" и выразила "глубокую озабоченность".

Северная Корея 18 августа заявила, что считает действия Украины в Курской области "актом террора" и выразила поддержку России, назвав её действия "защитой суверенитета".

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что операция Вооружённых сил Украины в Курской области стала абсолютной неожиданностью для западных партнёров и вызвала у них настоящий шок. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Я уверен, что действительно операция была полным сюрпризом для западных друзей", — заявил Ступак.

Он объяснил, что западная логика стратегического планирования работает иначе, чем украинская. И вторжение украинских войск на территорию России в восприятии ЕС и США могло выглядеть как прямая предпосылка для ядерной эскалации.

"Представьте себе просто: это сейчас мы говорим о ней: ну, зашли в Курск, побыли там, вышли. Но посмотрите на это с точки зрения европейцев, американцев. Они же рассуждают каким образом? Что может спровоцировать Российскую Федерацию на ядерный удар? И вот именно вторжение Украины в Курскую область — это 120% вероятности российского ядерного удара", — сказал он.

Иван Ступак

По словам Ступака, вторжение считается самым высоким триггером в российской военной доктрине. И хотя удары по российской военной инфраструктуре происходили раньше, на этот раз речь шла о наземной инвазии — а значит, реакция могла быть непредсказуемой.

"Это же доктрина, это вторжение, это удар. Здесь прямая инвазия в Российскую Федерацию. Это, по мнению европейцев и американцев, должно было спровоцировать две вещи. Первое — ядерный удар по Украине или по одной из стран Западной Европы", — пояснил он.

Второй ожидаемой реакцией со стороны РФ, по словам эксперта, могло стать полномасштабное объявление войны Украине и тотальная мобилизация.

"А второе — это объявление войны Украине, тотальная мобилизация и всё это превращается просто в мировую мясорубку", — отметил Ступак.

По его мнению, несколько дней после начала операции Запад находился в состоянии паралича, не понимая, как реагировать и чем всё может завершиться.

"Я думаю, что несколько дней был просто вот паралич воли. Что это? Что это происходит и чем это может завершиться?" — подытожил он.

Иван Ступак считает, что операция ВСУ в Курской области нанесла серьёзный репутационный удар не только по российской армии, но и лично по Владимиру Путину — в глазах его партнёров, союзников и стран, которые наблюдают за войной.

"Если мы говорим о репутационных потерях, то это потери перед партнёрами российскими. В первую очередь это ОДКБ — Беларусь, Армения, Казахстан — все они посмотрели: "мда, ну, понятно". Понятное дело, что никто ничего не скажет, потому что от России все зависят. Лукашенко зависит, Казахстан зависит, но все выводы сделали", — сказал Ступак.

По его мнению, даже молчание союзников не свидетельствует об отсутствии реакции — наоборот, молчаливое наблюдение является способом избежать политических рисков в авторитарной системе, где критика Кремля строго карается.

"О России речь не идёт. Объясню почему. Потому что каждый, кто открывает рот и говорит: "Как так? Зашли в Курск, где вы все были?" — сразу рискует сесть в тюрьму на длительный период времени. Поэтому проще ничего не говорить, не замечать, делать вид, что всё хорошо. Как они говорят: "Не смотри на гору — и всё будет окей"", — объяснил он.

Иван Ступак

Отдельное внимание, по словам эксперта, к операции уделили Китай и Индия — страны, которые традиционно сохраняют нейтралитет, но внимательно следят за балансом сил.

"Конечно, что смотрел Китай, конечно, что смотрела Индия. А потом, когда россияне всё же начали привлекать Северную Корею к выбиванию украинцев, я думаю, что Китаю и Индии так же пришло понимание, что Российская Федерация самостоятельно этот вопрос вытащить не может", — отметил Ступак.

Он добавил, что оценка эффективности самой операции — предмет для отдельной дискуссии. Однако имиджевые последствия для России и лично Путина уже стали очевидными.

"Имиджево ударило по России, по Путину — за рубежом, это точно", — подытожил он.

Можем повторить? Насколько вероятен повторный прорыв украинской армии на вражескую территорию

Военная операция ВСУ на территории Курской области России, проведённая в 2024 году, была стратегически выверена и реализована на высоком уровне, но потеря политического фокуса привела к обесцениванию её результатов. Об этом в разговоре с "Телеграфом" заявил военный обозреватель Олег Стариков.

По его мнению, любая война — это продолжение политики, а потому именно политическая власть формулирует цель, а военные её реализуют. В случае с Курской операцией эта связка была нарушена.

"Курская операция 1.0 была спланирована и проведена на высшем уровне. Эту операцию будут изучать во всех академиях мира — как военных, так и специальных — на оперативно-тактическом уровне. Но реализация была, как всегда, на уровне командира взвода, который живёт сегодня на сегодня, потому что не было чёткой политической цели", — сказал Стариков.

Олег Стариков

Он считает, что в первые недели наступления Украина одержала сразу несколько побед психологическую, информационную, тактическую и военную. Однако впоследствии результат был упущен, потому что власти не определили, зачем это было сделано.

"Если бы мы туда зашли и через две недели вышли, или даже через месяц, мы бы сохранили все эти победы. Но из-за того, что не было чёткой цели, всё было спущено в унитаз. Они очухались. Можно было просто выйти и перекрыть границу. И всё. Сумскую область россияне бы не трогали, просто зашли бы в освобождённую зону", — отметил он.

Стариков пояснил, что операция такого уровня должна иметь не только военную, но и чётко сформулированную политическую цель.

"Просто "иди туда, не знаю куда" — это не цель. "Сделайте что-то, а потом доложите" — это не цель. Такие цели ведут к поражению. Цель должна быть конкретной: например, отвлечь войска противника от прорыва к какому-то стратегическому объекту, чтобы он начал перебрасывать резервы. Или получить для себя преимущество для дипломатических переговоров, от которых мы никуда не денемся. Вот это цель", — подчеркнул он.

Оценивая потенциал для подобных операций в будущем, Стариков признал, что ресурсов для полноценного повторения масштабной операции сейчас не хватает. Но тактические действия — вполне возможны.

"Через две-три недели, может через месяц, подготовить проведение операции в Брянской области, в Белгородской или даже на границе Сумской области возможно. Тактический уровень — это 5 километров. Зашли, пошумели, расставили флаги, вышли. И заявили, что Путин не командует, армия разваливается", — пояснил он.

По мнению Старикова, такие операции обязательно должны сопровождаться информационной кампанией — как в украинских, так и в западных СМИ.

"Это серьёзная вещь — информационное обеспечение. Западные рупоры должны подхватить эту историю. А пока россияне неделю будут просыпаться и писать планы, мы уже выйдем. Они придут — а там никого нет. Вот зачем это делается", — добавил он.

В то же время он предостерёг, что без политической координации подобные действия могут обернуться риском.

"Есть угроза, что если мы зайдём на территорию Брянской или Белгородской области, то россияне тоже зайдут и создадут буферную зону, отрежут кусок в 5-10 километров, как произошло с Сумской областью. И тогда придётся решать: что важнее — военная необходимость или политическая целесообразность", — подытожил Стариков

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ демонстрируют высокий уровень мастерства в обороне, как это показали события в Торецке Донецкой области, где враг больше года безуспешно пытается прорваться. Но настоящее назначение десантников — наступательные действия, в которых у них нет равных.