В годовщину начала эффективной операции ВСУ кандидат юридических наук, адвокат, заместитель министра обороны в 2021—2023 гг. рассказала о ее значении для Украины и мира

Прошел год с начала Курской наступательной операции — одной из самых дерзких и неожиданных военных акций современной войны. Она шокировала мир и уже вошла в программы подготовки военнослужащих стран НАТО как операция с самым стремительным продвижением войск со времен Второй мировой, первое в мировой истории наступление неядерного государства на территорию ядерного, пример эффективной операции в условиях десятикратного преимущества противника в вооружении и живой силе.

Но ограничиваться только военным анализом — мало. Курская операция имеет не менее пяти ключевых измерений, определяющих ее место в истории этой войны.

Политическое измерение

Война – это продолжение политики другими средствами. И Курская наступательная операция стала политическим сигналом для всего мира. Она убедительно продемонстрировала партнерам Украины: мы способны добиваться успеха в войне с Россией — при условии усиления военной поддержки.

Эта операция также укрепила внешнеполитические позиции Украины, разрушила миф о "неуязвимости" России и обнаружила неспособность ее власти быстро реагировать на военный кризис на собственной территории.

Военное измерение

Курская операция сорвала подготовку масштабного российского наступления на Сумском направлении. По данным разведки, Россия планировала летнюю операцию одновременно на Харьковском и Сумском направлениях силами группировок численностью до 160 тысяч человек.

Операция перенесла боевые действия на территорию противника. Российская армия была вынуждена тратить ресурсы на оборону, уничтожение своих инфраструктурных объектов и населенных пунктов, которые рассчитывала использовать для наступления на украинской земле.

Удар по Курскому направлению заставил РФ перебросить туда свои боеспособные подразделения, что частично разгрузило восточный фронт. В течение года российские войска так и не достигли заявленных целей на востоке Украины.

Существенно уменьшен боевой потенциал врага: за год боев на территории Курской области уничтожены или ранены более 77 тысяч российских военных, выведено из строя более 7 тысяч единиц техники — от танков и БМП до средств ПВО, вертолетов и даже один самолет.

Историческое измерение

Украина ведет борьбу с Россией сотни лет. Но именно Курская операция стала первым в истории масштабным наступлением украинской армии на территорию давнего врага.

Юридически Курщина в настоящее время является территорией РФ. Но исторически это украинская земля. Курск был частью Киевской Руси. В конце XIX века большинство населения отдельных уездов Курской губернии составляли украинцы. После большевистского переворота 1918 года Курская и Воронежская губернии были включены в состав Украинского государства, а Суджа — город на Курщине — стала первой столицей Советской Украины.

Правовое измерение

Поскольку украинские войска физически пересекли границу РФ и двигались вперед, возникает закономерный вопрос — а не делаем ли мы то же, что сделала в свое время Россия по отношению к Украине? Нет, не делаем. Преступление агрессии продолжается и началось в 2014 году. Совершила его Российская Федерация. Украина в этом преступлении является жертвой агрессии и пользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, предусмотренное ст. 51 Устава ООН.

Преступление агрессии или война будет продолжаться до ее завершения. Это единое преступление охваченное единым умыслом агрессора. И в рамках этой войны между двумя государствами агрессор один. Тот, кто первым начал агрессию. Об этом говорится в статье 2 Резолюции ГА ООН от 1974 года "Определение агрессии".

Поэтому действия Украины нельзя рассматривать отдельно от этой войны как отдельный акт или отдельную операцию, ведь они являются прямым следствием войны против нашего государства и совершены исключительно с целью военного ослабления противника и остановки войны.

Психологическое измерение

Курская операция повлияла не только на политику и армию, но и на психологию — как врага, так и союзников.

Для россиян она стала тревожным сигналом: война теперь не только по телевизору, она приходит в их города. Несмотря на цензуру, в медиа и соцсетях стали появляться свидетельства страха, потерь и возмущения даже среди тех, кто раньше поддерживал войну.

Для украинцев Курская наступательная операция стала еще одним источником веры в силу своей армии. Для партнеров — доказательством способности ВСУ к стратегическим наступательным действиям.