Генерал Апостол о Курской операции ВСУ: Россияне будут стирать этот позор из учебников истории

Прорыв на Курщину показал, что врага можно бить на его территории

Операция ВСУ в Курской области РФ, которая началась ровно год назад – 6 августа 2024-го – показала, что врага можно бить и на его территории. Кроме того, она стала позором для российских захватчиков.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил значение Курской операции для нашей страны.

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По его словам, на Курском направлении он находился с августа по декабрь 2024 года.

— Это был действительно яркий, хоть и не очень простой этап. Мы били врага на его территории, это позволило поднять боевой дух не только в армии, но и в стране в целом, — говорит Олег Апостол.

Он объяснил, что в декабре перешел на позицию зама главкома, где отвечал за улучшение боевой подготовки в войсках. Но поскольку он больше работал в Киеве, то не может комментировать последний этап операции.

— Думаю, что командование все видело и понимало обстановку, поэтому принимало соответствующие решения. Но в целом проведение Курской операции было правильным решением, и пи*ары будут в будущем этот позор стирать со своих учебников истории, — добавил Олег Апостол.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу" о трудностях мобилизации в России.