О неприятных ситуациях знает вся группировка. Командующий ДШВ объяснил, бывает ли Сырский на фронте

Без достоверной информации с передовой система не работает

Командиры подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ и группировки войск "Курск" не скрывают негативную информацию от руководства, типа потери позиций, поскольку понимают, что своевременная реакция на изменения на поле боя помогает исправить ситуацию. Иногда изменениям к лучшему способствует визит главкома Александра Сырского в боевые части на передовой.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал сам командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он объяснил, знает ли командование об истинном положении вещей на фронте.

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По его словам, подчиненные четко знают: лучше дать горькую правду, чем сладкую ложь.

— Владея достоверной информацией, я буду думать, что с этим делать. У нас будет понимание, какие действия нужно предпринять для исправления ситуации. И возможно ли это вообще? Если же я вижу, что каких-то ресурсов у меня нет, но они могут улучшить обстановку, выхожу на главкома и грамотно объясняю ему со своими предложениями. А он уже реагирует и принимает решение, — говорит командующий ДШВ.

Он объяснил, что развитие ситуации на поле боя — это совместная работа главкома, Генштаба и непосредственных руководителей корпусов и разных низших звеньев. Без достоверной информации эта система не будет работать.

— В ДШВ или в ГВ "Курск" я знаю о каждой потере позиции (если такое происходит), о любых штурмовых действиях. И исходя из обстановки, могу заключить — почему сложилась та или иная ситуация, где были подразделения, или почему их там не было. Если происходит какая-то неприятная ситуация, то об этом знает вся группировка. Это не нужно скрывать, — говорит Герой Украины.

По его словам, в этом есть положительный и отрицательный опыт, но главное, чтобы командиры сделали верный вывод.

— При этом следует понимать, что ресурсы у нас не безграничны. Мы исходим из того, что у нас есть и что мы можем получить. Масштаб войны очень велик. Во многом мы зависим – от производства оружия, от партнерских поставок. В этом плане я люблю, когда главком приезжает "в гости" лично, — подытожил Олег Апостол.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" свои отношения с Сырским.