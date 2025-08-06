"Лишний раз подтверждает": Командующий ДШВ рассказал, что удивило его во время Курской операции

Контакты его подчиненных с мирными жителями касались преимущественно бытовых вопросов

Украинские защитники во время наступления в Курской области не контактировали с местными. Но есть то, что поразило — язык, на котором общались жители российского региона.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол. Он поделился своими наблюдениями относительно отношения местного населения к украинским военным и рассказал о неожиданных деталях, которые привлекли его внимание.

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Минимальные контакты с гражданскими

По словам генерала Апостола, украинские военные в ходе операции в Курской области практически не взаимодействовали с местным населением. Основные контакты его подчиненных с мирными жителями касались в основном бытовых вопросов.

Неожиданная деталь о языке

Больше всего командующего ДШУ удивил тот факт, что определенный процент местных жителей Курской области свободно разговаривает на украинском языке.

"Что удивило — какой-то процент людей хорошо говорит на украинском языке, что лишний раз подтверждает, что раньше эти земли были наши", — отметил генерал Апостол.

Курская операция ВСУ началась ровно год назад, 6 августа 2024 года. Она стала выдающейся – впервые полномасштабная война была перенесена на территорию врага. Подразделения ВСУ смогли прорвать оборону противника и зайти глубоко в тыл. По словам главнокомандующего Сил обороны Александра Сырского, украинские военные контролировали более 1300 квадратных километров территории Курской области.

Ранее "Телеграф" писал, что сказал Сырский об операции в Курской области.