Трамп готовит встречу Зеленского и Путина: когда она может состояться - NYT

Глава Белого дома поделился планами с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп намерен провести личную встречу с Владимиром Путиным на следующей неделе. После этого он планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили источники New York Times. Сообщается, что этот план был озвучен во время разговора с европейскими лидерами после завершения встречи посланника Вашингтона Стива Уиткоффа с руководством Кремля.

Трамп планирует провести встречу только с участием Путина и Зеленского, без присутствия европейских лидеров. Ранее ЕС и Украина настаивали на присутствии представителей Европы на подобных переговорах, но теперь, похоже, они согласились на предложение американского президента.

Известно, что Зеленский тоже принимал участие в этом разговоре, однако пока неизвестно согласен ли он с Трампом. Также официальной реакции не поступало и со стороны россиян.

По данным издания, в разговоре кроме Трампа и Зеленского участвовали Уиткофф, а также премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио.

После встречи Уиткоффа с Путиным, Трамп сообщил в соцсетях, что проинформировал европейцев об итогах переговоров.

"Все согласны с тем, что эта война должна быть завершена, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", — написал Трамп

Как сообщалось ранее, Зеленский намекнул на то, что Россия стала более открытой к идее прекращения огня. Это он связал с тем, что давление на Москву работает. По его словам, теперь советники стран-партнеров встретятся, чтобы выработать общую позицию.