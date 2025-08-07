Деньги – не главное. В Lobby X назвали три фактора, когда рекруты готовы идти в пехоту ВСУ

В перспективе людей, готовых идти на пехотные специальности, станет больше

Многие бригады ВСУ имеют серьезный некомплект в бойцах, поэтому рекрутерам важно четко коммуникировать, как именно проходит служба на пехотных специальностях стрелка, гранатометчика, минометчика или наводчика танка либо водителя БТР. Также важно объяснять, какое обучение будет проходить человек перед началом службы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала представительница военного департамента Lobby X Татьяна Габедава. Она объяснила, как развивать это направление набора.

По ее словам, в прошлом году в Lobby X был проведен масштабный опрос об отношении людей к мобилизации.

— Мы спросили: что вас останавливает? Что вам важно? Какие страхи и барьеры существуют? — говорит эксперт по рекрутингу. Опрошенные назвали топ-3 факторов, на которые обращают внимание:

наличие адекватного командования, заботящегося о личном составе; достаточная подготовка и обучение; возможность организовывать для личного состава ротации или короткий отдых отдельно от отпусков, предусмотренных законодательством.

По ее мнению, если работать с этими "блоками" и постепенно снимать эти страхи, то в перспективе людей, готовых идти даже на пехотные специальности, станет больше.

— Мы уже видели такой пример. Это 20-й отдельный полк беспилотных систем К2. Когда батальон расширялся до уровня полка, они разместили у нас вакансии. Только за месяц получили более 12 тысяч откликов на разные должности. А это боевое подразделение, выполняющее задачи на линии фронта, — объясняет представительница военного департамента рекрутинговой платформы.

По ее словам, они стали рекордсменами по количеству откликовза столь короткое время.

— Люди шли даже на должности с высокими рисками. Почему? Там хорошее командование (командиром 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 является подполковник Кирилл Верес), настоящие ценности сохранения жизни личного состава, прозрачная коммуникация. Подразделение имеет сильный бренд, и это привлекает людей, даже когда речь идет об опасных боевых специальностях.

Это комплексная работа, которая включает сразу несколько составляющих, — подытожила Татьяна Габедава.

