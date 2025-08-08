Имущество и денежная помощь: как военные могут распорядиться наследством в завещании

В чем разница между завещанием и личным распоряжением?

В условиях войны многие украинцы задумываются над тем, как правильно оформить документы на случай гибели, исчезновения или попадания в плен. Чаще всего речь идет о завещании или личном распоряжении.

"Телеграф" обратился за разъяснениями, чем отличаются завещание и личное распоряжение, как долго действуют и подлежат ли обжалованию Елизавете Коробейниковой, адвокату Адвокатского объединения "Актум".

Классическое и военное завещание – в чем разница

Многие, составляя завещание, хотят заранее позаботиться о будущем близких, особенно в условиях войны. Но не все понимают, что завещание охватывает не все имущество и права, которые может иметь человек на момент смерти. В частности, нельзя включить в него выплаты, предоставляемые государством семьям военнослужащих, погибших или пропавших без вести.

"При составлении завещания человек может распоряжаться именно имеющимся у него на тот момент имуществом – жильем, земельным участком, транспортом", — пояснила Коробейникова.

А вот государственные выплаты, как для самих военных, так и для их семей в случае гибели, не входят в состав наследства.

"Если военному не начислили зарплату или денежное довольствие, то родные не смогут приобрести на них права — даже в судебном порядке. Ведь некоторые права "умирают" вместе с человеком", — подчеркнула адвокат.

Если военнослужащему успели начислить денежные суммы, но он не успел их получить, родные могут включить эти средства в наследственное дело. Речь идет о заработной плате, денежном довольствии или пенсии.

"Начисленные суммы (денежное довольствие, заработная плата, пенсия и т.п.), но не выплаченные человеку при жизни, входят в состав наследства на уровне со средствами на банковских счетах или депозитах", — пояснила адвокат.

Для этого нотариус после открытия наследственного дела посылает запросы в воинскую часть, где служил погибший.

"Нотариус имеет право делать соответствующие запросы, в частности, в воинскую часть по начисленным, но не выплаченным суммам погибшего или умершего военнослужащего".

После подтверждения суммы наследникам выдают свидетельство о праве на наследство — либо по закону, либо по завещанию, если оно есть.

"В дальнейшем на эти выплаты выдается свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию (в случае его наличия)".

Каков порядок оформления завещаний для военнослужащих

Полномасштабная война внесла изменения и в порядок оформления завещаний. Если у военнослужащего нет доступа к нотариусу, он все равно может составить документ — по упрощенной процедуре.

В таком случае завещание удостоверяет командир части. По закону этот документ приравнивается к нотариальному.

"В этом случае документ удостоверяет командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения или заведения. Такое завещание будет иметь юридическую силу нотариально удостоверенного документа. Это предусмотрено ст. 1252 Гражданского кодекса Украины", — подчеркнула Коробейникова.

Завещание, составленное военнослужащим в зоне боевых действий без нотариуса, обязательно вносится в государственный реестр.

"После удостоверения завещания командир воинской части обязательно должен передать завещание нотариусу для внесения его в Единый государственный реестр завещаний", — пояснила адвокат.

Юридическая сила такого завещания полностью равна классическому, и его также можно обжаловать через суд после смерти завещателя.

"Обжалованное завещание военнослужащего, независимо от того, было ли он удостоверено нотариально или командиром, может быть признано недействительным только после смерти в судебном порядке", — подчеркнула адвокат.

Основания для обжалования стандартные: если наследник докажет, что документ подписан под давлением или лицо не осознавало, что подписывает.

Как военному оформить завещание

Можно ли оставить наследство гражданским партнерам?

Гражданская жена или муж могут быть наследниками по завещанию без необходимости доказывать факт совместного проживания.

"По условиям ч. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса завещатель может назначить своими наследниками одно или несколько физических лиц, независимо от наличия у него с этими лицами семейных, семейных отношений, а также других участников гражданских отношений", — пояснила адвокат Елизавета Коробейникова.

В таком случае имущество переходит по наследству без дополнительных юридических требований, даже если наследник не является членом семьи или супругами. В то же время само завещание не может регулировать неимущественные вопросы, например опеку над детьми или место их проживания после смерти родителей.

"Действующим законодательством не предусмотрено наследование неимущественных прав личности, поскольку такие права "умирают" вместе с ним", — уточнила Коробейникова.

Также военнослужащий не может передать в завещании право на воспитание ребенка или определить опекуна – это решает только суд или органы опеки.

Личное распоряжение: что это такое и как оно работает

С 1 февраля 2025 года военнослужащие получили право покидать личное распоряжение о выплатах в случае попадания в плен или пропажи без вести. Это право закреплено в обновленном законе о социальной защите военных.

"Унормировано право военнослужащего оставлять личное распоряжение относительно лиц-получателей денежного довольствия, которое сохраняется на период и в случае, если он безвестно отсутствует или попал в плен", — отметила адвокат Елизавета Коробейникова.

Такое распоряжение составляется в произвольной форме и не требует нотариального удостоверения. Его можно менять столько раз, сколько пожелает военный – действует последний вариант.

Если военный не оставил распоряжение, порядок выплат семье регулируется законом. Половина должного обеспечения остается на личном счете, а вторая половина распределяется между ближайшими родственниками.

Кому и как распределяется денежная помощь при гибели военнослужащего

"50% принадлежащего ему денежного довольствия хранится на его личном счете, а остальные 50% — распределяются между членами семьи первой очереди. Это жена/супруг, законные представители несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства, а также родители, если они не лишены родительских прав", — перечислила она.

В случае отсутствия родственников первой очереди выплаты могут быть перераспределены другим близким лицам — но при четко определенных условиях.

"Если членов семьи первой степени родства нет и отсутствует личное распоряжение, то 20% выплачивается совершеннолетним детям или родным братьям и сестрам, если их законным представителем был военнослужащий".

С последней категорией – братьями и сестрами – могут возникать юридические нюансы, которые адвокаты трактуют осторожно.

"С пониманием этой нормы закона относительно родных братьев и сестер есть сложности. Мы ее трактуем обычно так: представитель – это значит усыновитель/опекун на основании соответствующих решений суда или органов местной власти", – пояснила адвокат.

Если родственники военнослужащего находятся на временно оккупированной территории, реализация их права на получение выплат при его исчезновении будет крайне усложнена.

"Для них будет проблематично реализовать это право, потому что нужно подать заявление на подконтрольной Украине территории в любой ТЦК и СП. Если же они приобрели гражданство РФ, тогда на выплаты по безвести отсутствующему они претендовать не могут", — подчеркнула Елизавета Коробейникова.

Относительно единовременного пособия в случае гибели, военный также имеет возможность заранее определить, кто именно его получит и в каком размере.

"При этом закон не содержит запретов на выбор военнослужащим конкретного лица, в пользу которого он/она составляет личное распоряжение", — пояснила специалист.

Это распоряжение не обязательно должно касаться только членов семьи — закон позволяет назначить наследником любое лицо или даже организацию.

"То есть, как и в случае с завещанием, военнослужащий может передать право на получение единовременного денежного пособия в случае его смерти или гибели, не только членам семьи, определенным законом, но и гражданским супругам/супругам, друзьям, благотворительным организациям и тому подобное", — пояснила она.

Вместе с тем, существует ограничение: независимо от воли военного, часть денег все равно должна быть выплачена нетрудоспособным родственникам.

"Единственное, что, несмотря на имеющееся распоряжение, не может быть ограничено право на долю нетрудоспособных детей, вдовца/вдовы и родителей. Она должна быть в размере не менее 50% от доли выплаты, которая бы принадлежала им по закону".

По словам адвоката, распоряжение можно обжаловать, но это почти не дает результатов — более эффективно обжаловать конкретные решения органов власти.

"Теоретически возможно, но, по моему мнению, это будет безрезультатно. Скорее, есть смысл обжаловать решения, принятые субъектами властных полномочий — Минобороны Украины или воинской частью на основании личного распоряжения в том числе", — подытожила Коробейникова.

