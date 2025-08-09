Существовали ли в древности пауки размером с человека: объяснение ученого

Ученая объяснила, существовали ли пауки-гиганты в доисторические времена

Миллионы лет назад по Земле ходили огромные животные — гигантские львы, медведи и саблезубые тигры. У многих людей возникает вопрос: жили ли когда-то на планете пауки таких же впечатляющих размеров? Особенно интересна эта тема тем, кто страдает арахнофобией.

О существовании крупных пауков в прошлом рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудник Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. По ее словам, ученым известна находка окаменелости крупного создания размером более 50 сантиметров, существовавшего 300 миллионов лет назад в Аргентине.

Однако большой паук оказался не пауком

Гигантский паук – визуализация искусственного интеллекта

Первоначально эту окаменелость назвали Megarachne и считали гигантским пауком из-за внешнего сходства. Однако дальнейшие исследования показали, что это создание действительно относится к вымершей группе морских скорпионов. Эти животные, как и пауки, входят в подтип хелицеровых, но подлинными предками пауков не считаются.

"То есть настоящими предками пауков они не считаются. Размеры представителей морских скорпионов достигали в древности до 2,5 м. Размеры находок, которые считаются, по крайней мере пока, предками пауков небольшие, примерно 1-2 см", — рассказала ученая.

Таким образом, гигантских пауков, испугавших современных людей своими размерами, в прошлом на Земле, скорее всего, не существовало. Все известные предки пауков были небольшими созданиями, по размерам не превышавшими современных представителей этого вида.

