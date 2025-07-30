В элитном районе Киева обнаружили огромного паука. Ядовит ли он (фото)

Их продолжительность жизни составляет от 10 до 30 лет в зависимости от вида

Паук-птицеед оказался на свалке в Киеве. Его выбросили вместе с террариумом.

О печальной истории паука-птицееда рассказали зооволонтеры из Kyiv Animal Rescue Group. По их словам, огромного паука разыскали на днях местные жители прямо на свалке в Печерском районе столицы.

Он имеет большие размеры. А также характерная окраска с черными и светлыми полосами на кавычках.

Экзотическое животное забрала служба по спасению животных после сообщения о находке. По словам спасателей, паук оказался жив и здоров, несмотря на то, что его оставили на произвол судьбы вместе с его жильем.

Что известно о пауке-птицееде

Пауки-птицееды принадлежат к самым большим паукам в мире и являются популярными экзотическими домашними животными. Эти членистоногие могут достигать размера ладони взрослого человека, а их продолжительность жизни составляет от 10 до 30 лет в зависимости от вида. Несмотря на свое название, птицеиды редко охотятся на птиц, предпочитая насекомых, мелких млекопитающих и рептилий.

В неволе пауки-птицееды нуждаются в специальных условиях содержания, включая поддержание определенной температуры и влажности, а также регулярное кормление живым кормом. Они относительно спокойны и не агрессивны, что делает их пригодными для удержания опытными владельцами экзотических животных.

Пауки-птицееды ядовиты, но их яд не представляет серьезной угрозы для здорового взрослого человека. По болезненности укус паука-птицееда сравним с укусом пчелы — болезненный, но не смертельный.

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