Пустые улицы и пляжи. Что сейчас происходит в оккупированном Россией курорте (фото)

Город оккупировали в первые дни полномасштабного вторжения

В сети появились свежие фото из оккупированного Россией Скадовска. До полномасштабной войны этот курорт в Херсонской области был достаточно популярным.

Соответствующие снимки опубликовал канал "Атеш". На них сфотографированы открытки с призывом к сопротивлению, расклеенные населенным пунктом.

Но в глаза на фото бросается то, что город практически пуст. Создается впечатление, что в Скадовске буквально остановилось время. Возможно, людей не видно, потому что фото делали рано утром. К тому же видно, что многие здания и дороги в довольно запущенном состоянии. Кое-где все поросло сорняками и от атмосферы курортного городка ничего не осталось.

Пустые улицы Скадовска

Большинство территорий выглядят брошенными

Людей на улицах нет

Скадовск в оккупации

Также в сети недавно показывали, как выглядят пляжи Скадовска. На фото видно, что людей на них нет, а все побережье усеяно сухими водорослями. Они, смешиваясь с песком, образуют характерный покров, чем-то напоминающий солому. Большинство парков даже в центре города поросли сорняками и за этими территориями не ухаживают.

Пляж в Скадовске в 2025 году

Парк в Скадовске

Пляж закрыт

Заметим, что Скадовск был оккупирован российскими войсками в первые недели полномасштабного вторжения, а именно в марте 2022 года. Тогда город перешел под контроль России после продвижения оккупантов со стороны Крыма.

Скадовск на карте

Однако до оккупации еще в 2021 году Скадовский район Херсонской области принял более 1,1 миллиона внутренних туристов. Сама курортная зона Скадовска — примерно 150-160 тысяч отдыхающих в год. Сейчас курортного сезона в этой местности нет уже более 3 лет.

