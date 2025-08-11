Минус "Святоша": ликвидирован российский военный, "пиаривший" казнь пленных ВСУ (фото)
"Фельдшер-штурмовик" больше не в строю
На фронте ликвидирован очередной российский пропагандист, причастный к расстрелу украинских пленных. Речь идет об авторе телеграмм-канала "Святоша вещает".
Об этом стало известно из комментариев на самом канале, а также сообщений других источников. Известно, что автором канала был российский военный Дмитрий, сам себя называвший "фельдшер-штурмовик". Он воевал против Украины в боях на Донецком направлении (Угледар, Шахтерское).
Позывной "Святоша" в телеграмм-канале публиковал не только призывы помочь армии, псевдополитическую аналитику и кадры боев, но и был своего рода "рупором" ППК "Вагнер". Он постоянно подчеркивал свою аффилированность с группировкой.
Жестоких видео на канале достаточно. В феврале 2025 года "Святоша" распространил видео, на котором расстреливают сдавшихся в плен украинских военных.
"Святошу" пиарили разные сайты и даже известные российские издания. Он имел более 5 контузий, несколько осколочных ранений, в том числе в голову, часть из них получил якобы спасая членов экипажа танка Т-62 под Угледаром.
Известно, что он был награжден российским знаком отличия за храбрость 2 степени. Публикаций на его канале нет с 7 июля, в то же время в комментариях слова соболезнования и жалобы, что украинцы злорадствуют о том, что российский военный-пропагандист, причастный к расстрелу пленных, погиб.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что исчезновение российского пропагандиста Андрея Филатова стало источником мемов. Он не появлялся в информпространстве с 25 июля.