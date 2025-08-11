Соловьев угрожает новой "СВО" на Южном Кавказе: насколько реален этот сценарий

С вторжением на Южный Кавказ есть определенные проблемы

Путин и Трамп встретятся на Аляске для обсуждения войны в Украине 15 августа, но в Москве уже готовят людей к возможным будущим конфликтам. Главный "рот" Кремля пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире проболтался об одном из вариантов — "СВО" на Кавказе.

"Телеграф" разобрался в том, насколько далеки от реальности новые страшилки россиян.

Соловьев проболтался

Российский пропагандист в эфире своей телепередачи заявил, что война не закончится после встречи Трампа и Путина и допустил новую "СВО" на Южном Кавказе.

"Побеждать пора. Побеждать. А они делают вид, что войны нет… Где-нибудь в пятницу вечером выйдешь в крупном городе, и думаешь, а что происходит? А что, правда где-то война идет? Правда идет. И война страшная. И это надо очень четко понимать. И она, к сожалению, для всех не закончится встреча на Аляске", — сказал Соловьев.

По его словам, война в Украине якобы продолжится из-за того, что "интересы европейцев в первую очередь в том, чтобы война была". А конфликт России на Южном Кавказе может вспыхнуть из-за "большой проблемы — базы НАТО".

"Это настолько опасно, что если рассматривать с позиций геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последняя СВО нашего поколения", — подчеркнул телеведущий.

На кого и на что намекает Соловьев

В первую очередь рот Кремля, вероятно, имеет цель подготовить россиян к тому, что Россия не собирается сейчас заканчивать войну в Украине.

А рассуждая о Кавказе, судя по всему, Соловьев имел в виду подписание в Вашингтоне в прошлую пятницу пакета документов между лидерами Армении и Азербайджана в присутствии президента США. Это становится еще очевиднее, если принять во внимание то, что обострение отношений между Баку и Москвой в последнее время выходит на новый уровень.

Реальна ли новая "СВО" России

Политолог и эксперт по энергетическим вопросам из Баку Ильгар Велизаде в комментарии "Телеграфу" сравнил поведение Соловьева с психическими расстройствами, когда человеку кажется, что его преследуют или, что его окружают враги.

"Если экстраполировать это на государственную политику, то, видимо, в определенных политических кругах, настроение которых озвучивает Соловьев, есть это ощущение того, что вокруг враги и нужно от них защищаться", — сказал Велизаде.

Он обратил внимание, что в риторике российских пропагандистов часто присутствуют фразы в стиле "наш Южный Кавказ", а это значит, что у них осталось мышление времен СССР. Эксперт подчеркнул, что ни Южный Кавказ, ни Центральная Азия, ни другие части постсоветского пространства уже не являются частью России.

"Это не позволяет им (россиянам, — ред.) объективно посмотреть на процессы, которые происходят в соседних регионах. Вот и наблюдается такая тревожная, а в некоторых случаях, клиническая ситуация", — добавил эксперт.

Что касается проведения "СВО" на Южном Кавказе, то Велизаде отмечает, что гипотетически целями россиян может быть Армения или Азербайджан. Однако Армения является для РФ институциональным союзником, с которым она входит в ряд организаций, а потому сложно представить, как они могут воевать.

То же, по его словам, касается и Азербайджана, который тоже в определенной мере является союзником России, хотя и без подписания договора. Кроме того, он отметил, что если вторжение и будет, то оно будет вестись, в том числе и против Турции, которая воспринимает Азербайджан как "родное "общество.

"Я не знаю, что это даст России. Плодить себе врагов в этой ситуации это не самое разумное дело. Хотя если говорить о разуме и высказываниях такого рода лиц, то это конечно несовместимые понятия… Осталось надеяться, что лица, принимающие решения, а не озвучивающие настроения, более осмотрительно подойдут к этому вопросу и не будут педалировать напряженность", — добавил Велизаде.

