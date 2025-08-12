В сентябре ситуация изменится? Чего ждать от учений российской армии в Беларуси, рассказали в ГПСУ

В Беларусь стягивают немало техники и людей

Ситуация на государственной границе Украины и Белоруси контролируется. Учения "Запад-2025" пока не представляют прямой угрозы, но это может измениться уже в сентябре.

Об этом сообщил Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины в эфире Media Center Ukraine. По его словам, то количество российских подразделений, которое прибыло на территорию Беларуси сейчас, не представляет потенциальной угрозы.

Он объясняет, что данную ситуацию контролируют подразделения разведки Министерства обороны и ГПСУ. Начата подготовительная фаза учений, поэтому фиксируется прибытие людей и стягивание определенного количества единиц техники.

"Активная фаза этих учений будет в сентябре. В ближайшее время будут вероятнее обучение логистике, связи. А вот в сентябре начнется уже активная фаза учений на территории Беларуси", — говорит Демченко.

По его словам, именно в это время риск для Украины будет расти, и ситуация может стремительно измениться. Здесь нужно будет анализировать и знать, какое полное количество людей, техники Россия привлечет или планирует привлечь на территории Беларуси. Сейчас и республика также перекидывает свои средства и силы в Россию, ведь учения должны быть двусторонними.

Беларусь (красная) и Украина (синяя) на карте

"По состоянию на данный момент не фиксируется создание ударной группировки на границе с Беларусью. Но это направление остается для нас угрожающим по-прежнему", — добавляет спикер ГПСУ.

Украина не исключает провокации со стороны Беларуси и России во время этих учений. Поэтому основное внимание направлено на наблюдение и усиление линии границы и не только. По словам Демченко, речь идет о минировании угрожающих территории, строительстве фортификаций и т.д.

Напомним, что в сентябре 2025 года в Беларуси запланированы масштабные совместные учения "Запад-2025" с участием российских и белорусских военных. Подготовка к ним началась еще в октябре 2024 года, а активная фаза запланирована на середину сентября. Так недавно на улицах белорусского города Гомель в юго-западной части Беларуси заметили бронированную технику, вероятно, российского происхождения. Часть была оборудована самодельными противодронными дугами, а также имела тактические символы красного цвета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России угрожают новой "СВО" на Южном Кавказе.