Установили памятник, но с ошибкой: как выглядит могила Нины Матвиенко

Матвиенко стала самой известной певицей народных песен

Нина Матвиенко — легендарная украинская исполнительница, которую называли "душой украинской песни". Она умерла в 75 лет в 2023 году, что стало неожиданной потерей для всех украинцев.

какой была карьера известной певицы, почему она умерла и где ее похоронили.

Что известно о Нине Матвиенко

Будущая певица родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области. Она была пятой из одиннадцати детей в семье, поэтому заботилась о младших братьях и сестрах. Музыкой начала интересоваться с детства.

В 60-х годах Нина начала учиться в вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки. Впоследствии Матвиенко стала солисткой этого хора. Она побеждала на Всеукраинском конкурсе "Молодые голоса", Всесоюзном телевизионном конкурсе "С песней по жизни" и других музыкальных мероприятиях. В хоре имени Веревки Нина Митрофановна проработала почти 25 лет.

Матвиенко в молодости, фото из сети

В 1979 году Матвиенко попала в финал песенного телефестиваля "Песня года" с композицией "Ой летіли дикі гуси". Исполнительница выступала с украинскими песнями не только на родине, но и в Мексике, США, Канаде, Чехословакии, Польше, Финляндии, Корее, Франции.

В 1991 году Матвиенко стала солисткой Национального ансамбля "Киевская камерата". Ее репертуар состоял из народных и обрядовых композиций и песен-баллад. Самыми популярными из них стали "Дикі гуси", "Колискова зорі", "Квітка душа" і "Чарівна скрипка".

Матвиенко стала известной исполнением народных песен, фото из сети

Нина Митрофановна заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Она также писала стихи, рассказы, собирала украинские фольклорные произведения и народные песни. В 2003 году она перезентировала книгу "Ой, вспашу нивку широкую".

За свою насыщенную творческую деятельность Матвиенко стала лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко. А в 2006 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил певице звание Героя Украины.

Матвиенко стала Героем Украины, фото из сети

Также Матвиенко реализовывалась как актриса. Она играла в телеспектаклях "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди", картинах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" и в радиовиставах "Політ стріли", "Кларнети ніжності".

Почему умерла Нина Матвиенко и где ее похоронили

Певица ушла из жизни в 2023 году, не дожив 2 дня до своего 76-го дня рождения. Народная артистка Украины болела раком, о чем знали только ее близкие. Для украинцев новость стала удивлением, поскольку артистка всегда была енергичной и жизнерадостной.

С Ниной Митрофановной простились в киевской Национальной филармонии. В последний путь провести певицу пришли многие ее коллеги, политики и другие публичные личности. Исполнительницу похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. На могиле был установлен деревянный крест и большой портрет Матвиенко.

Прощание с Ниной Матвиенко

Прощание с Ниной Матвиенко, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

В первую годовщину смерти, 8 октября 2024 года, Тоня Матвиенко, которая является дочерью народной артистки, распространила фотографию, сделанную у могилы матери. На ней видно, что исполнительница пришла почтить мать вместе с двумя братьями, мужем и дочерьми.

Семья Нины Матвиенко в первую годовщину ее смерти, фото Тони Матвиенко

В августе 2025 года блогер Владислав Тимошенко на своем YouTube-канале показал, как сейчас выглядит могила Матвиенко. Исполнительнице установили белый мраморный памятник, который заканчивается крестом. Снизу мемориал украшен цветочным орнаментом, а посередине есть небольшой портрет Матвиенко, на котором она предстала в вышиванке и венке.

Памятник Нине Матвиенко, скриншот с видео Владислава Тимошенко

Блогер обратил внимание, что на памятнике написали неправильную дату смерти Матвиенко — 8 июля. Однако Нина Митрофановна отошла в вечность через 3 месяца после этой даты – 8 октября.

На памятнике Нине Матвиенко есть ошибка, скриншот с видео Владислава Тимошенко

