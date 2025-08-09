Установили памятник, но с ошибкой: как выглядит могила Нины Матвиенко
Матвиенко стала самой известной певицей народных песен
Нина Матвиенко — легендарная украинская исполнительница, которую называли "душой украинской песни". Она умерла в 75 лет в 2023 году, что стало неожиданной потерей для всех украинцев.
"Телеграф" расскажет, какой была карьера известной певицы, почему она умерла и где ее похоронили.
Что известно о Нине Матвиенко
Будущая певица родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области. Она была пятой из одиннадцати детей в семье, поэтому заботилась о младших братьях и сестрах. Музыкой начала интересоваться с детства.
В 60-х годах Нина начала учиться в вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки. Впоследствии Матвиенко стала солисткой этого хора. Она побеждала на Всеукраинском конкурсе "Молодые голоса", Всесоюзном телевизионном конкурсе "С песней по жизни" и других музыкальных мероприятиях. В хоре имени Веревки Нина Митрофановна проработала почти 25 лет.
В 1979 году Матвиенко попала в финал песенного телефестиваля "Песня года" с композицией "Ой летіли дикі гуси". Исполнительница выступала с украинскими песнями не только на родине, но и в Мексике, США, Канаде, Чехословакии, Польше, Финляндии, Корее, Франции.
В 1991 году Матвиенко стала солисткой Национального ансамбля "Киевская камерата". Ее репертуар состоял из народных и обрядовых композиций и песен-баллад. Самыми популярными из них стали "Дикі гуси", "Колискова зорі", "Квітка душа" і "Чарівна скрипка".
Нина Митрофановна заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Она также писала стихи, рассказы, собирала украинские фольклорные произведения и народные песни. В 2003 году она перезентировала книгу "Ой, вспашу нивку широкую".
За свою насыщенную творческую деятельность Матвиенко стала лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко. А в 2006 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил певице звание Героя Украины.
Также Матвиенко реализовывалась как актриса. Она играла в телеспектаклях "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди", картинах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" и в радиовиставах "Політ стріли", "Кларнети ніжності".
Почему умерла Нина Матвиенко и где ее похоронили
Певица ушла из жизни в 2023 году, не дожив 2 дня до своего 76-го дня рождения. Народная артистка Украины болела раком, о чем знали только ее близкие. Для украинцев новость стала удивлением, поскольку артистка всегда была енергичной и жизнерадостной.
С Ниной Митрофановной простились в киевской Национальной филармонии. В последний путь провести певицу пришли многие ее коллеги, политики и другие публичные личности. Исполнительницу похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. На могиле был установлен деревянный крест и большой портрет Матвиенко.
В первую годовщину смерти, 8 октября 2024 года, Тоня Матвиенко, которая является дочерью народной артистки, распространила фотографию, сделанную у могилы матери. На ней видно, что исполнительница пришла почтить мать вместе с двумя братьями, мужем и дочерьми.
В августе 2025 года блогер Владислав Тимошенко на своем YouTube-канале показал, как сейчас выглядит могила Матвиенко. Исполнительнице установили белый мраморный памятник, который заканчивается крестом. Снизу мемориал украшен цветочным орнаментом, а посередине есть небольшой портрет Матвиенко, на котором она предстала в вышиванке и венке.
Блогер обратил внимание, что на памятнике написали неправильную дату смерти Матвиенко — 8 июля. Однако Нина Митрофановна отошла в вечность через 3 месяца после этой даты – 8 октября.
