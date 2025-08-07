Озеро с привидениями или райский уголок? Что известно об одном из самых загадочных водоемов Харькова (фото и видео)

Вода там чистая, но установленным санитарным нормам не отвечает

Карьер Основа, или Основянское озеро в Харькове окутано жуткими легендами. Кроме того, оно не может похвастаться чистотой и благоустройством. Однако этот водоем является одним из любимых мест отдыха харьковчан.

"Телеграф" рассказывает об Основянском озере, где летом всегда много людей, особенно в выходные. Большой плюс водоема в том, что он расположен в черте города, туда легко добраться на маршрутке. Озеро расположено в юго-западной части Харькова, между Гутами, Жихорем и Основой.

Карьер на Основе в Харькове — история

Песчаные пляжи и чистая вода привлекают отдыхающих

Сто лет назад там был небольшой водоем, но после того, как рядом с ним начали добывать песок, озерцо начало расти в размерах. Позже там была обустроена зона отдыха и даже проводились соревнования по плаванию.

Чистая вода и уютная природа

Озеро радует чистой прозрачной водой, вокруг много пляжей. В пешей доступности (5-10 минут от маршрутки) их два: у кафе и вдоль косы. Пляжи и днище на Основянском озере песчаные.

Место очень живописное

Большим плюсом карьера является природа – он окружен деревьями, над ним кружат чайки, создавая атмосферу отдыха. Деревья создают уютную тень.

В начале косы мелко, что делает озерцо удобным местом для отдыха с детьми. Если пройти дальше, мелководья у берега нет, зато есть возможность плавать и нырять.

Минусы — отсутствие инфраструктуры и мусор

К сожалению, отдыхающие оставляют после себя мусор, который иногда попадают в воду. Многие годы пляж не отвечает установленным санитарным требованиям. Впрочем, это популярное место отдыха среди харьковчан, несмотря на официальные запреты купания и экологические проблемы.

Отдых на фоне многоэтажек

Жуткая легенда и настоящая трагедия

Люди рассказывают, будто когда-то на месте озера было кладбище, но при добыче песка его затопило. С тех пор якобы раз в месяц всплывают на поверхность гробы и кресты. Однако этого никто еще не видел.

Тем не менее есть и реальная трагедия, которая произошла над Основянским карьером в 2006 году — катастрофа чартерного самолета. Пилот, понимая, что борт падает, направил его не на стоящие поблизости жилые дома, а на карьер. Весь экипаж и пассажиры погибли. В память об этой трагедии на пляже установлен обелиск.

