Рада грабит Киев? Из-за чего перегрызлись нардепы и кто из простых украинцев может пострадать

Киев может потерять миллиарды из-за нового решения Рады — пострадать могут миллионы простых граждан

Из бюджета Киева могут забрать миллиарды гривен на невоенные нужды, в том числе на оклады чиновникам. Между нардепами произошел раскол — одни бьют тревогу, а другие защищают громкий законопроект.

"Телеграф" разобрался в том, что происходит и рассказывает о позициях сторон.

Из-за чего грызутся нардепы

16 июля Верховная рада в первом чтении приняла предварительный законопроект №13439-3. Он содержал увеличение госбюджета на 457 миллиардов гривен — в первую очередь для армии (412 млрд.), но часть денег должна была пойти на другие нужды не связанные с обороной.

Поскольку госбюджет перекраивался посреди года, то соответственно, чтобы получить необходимые средств, их нужно откуда-то и каким-то образом забрать. Это и стало главным камнем преткновения.

Всего в правительственный законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2025 год народные депутаты внесли целый ряд альтернативных проектов, из которых Комитет ВРУ по вопросам бюджета одобрил именно №13439-3. И именно в нем содержались пункты, которые часть политиков прозвала "грабежом".

Вместе с этим вопрос с выплатами военным уже в августе поджимал, а поэтому в Раде решили зарегистрировать новый проект закона №13573 об изменениях в бюджет-2025, включающий лишь увеличение расходов на сектор обороны. Законопроект проголосовали за основу и в целом в день регистрации и многие критики №13439-3 выдохнули с облегчением, но не надолго.

13 августа Бюджетный комитет порекомендовал Раде принять законопроект 13439-3 об изменениях в государственный бюджет-2025 во втором чтении. Теперь уже он касается преимущественно невоенных расходов. Голосование запланировано на следующую неделю.

Что ты такое — 13439-3

Председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа, которая объявила о скором голосовании, перечислила некоторые основные статьи, на которые предлагается увеличить расходы законопроектом (не полный перечень):

+25,7 млрд грн – увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы),

+4,3 млрд грн для Минцифры, из которых — (1,4 млрд грн) новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях, (2,8 млрд грн) – гранты на развитие производства в сфере defense tech.

+4,6 млрд грн — питание учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях,

+3,2 млрд грн — закупка лекарственных средств для лечения на средства государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.д.

+1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей

+1,2 млрд грн — поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке),

Отдельно предусмотрено решение для поддержки ВПЛ

1 млрд грн перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ

И так далее.

Интересное не перечислили

Нина Южанина

Член Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина отметила, что среди правок также есть и увеличение окладов чиновникам. И это пре дефиците бюджета.

"Поправки нардепа Юрия Кузбита которыми этот человек предлагает изменить базовую величину для расчета окладов Председателя, членов Счетной палаты с 2102 грн. до 3028 грн. То есть увеличить оклад работников на 44 процента! И это в середине года, и это при таком вопиющем дефиците", — рассказала Южанина.

Таким образом, в первую очередь, оклад вырастет у главы Счетной палаты. Ею сейчас является Ольга Пищанская — экс-глава Антимонопольного комитета Украины.

Ольга Пищанская

Юрий Кузбит — глава подкомитета по вопросам бюджетной политики и усовершенствования положений Бюджетного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по бюджету. Член депутатской фракции политической партии "Слуга Народа".

Юрий Кузбит

Поговаривают, что грабеж

Один из авторов законопроекта нардеп Юлия Гришина настаивает, что изменения в законопроекте крайне важны для государства.

"Для усиления его обороноспособности, развития, обеспечения благосостояния граждан", — заверила она.

А Роксолана Пидласа объяснила детали документа.

Роксолана Пидласа

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других НЕвоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд грн). Напомню, что невоенные расходы финансируются на средства международных партнеров и эти деньги (кроме гранта от Великобритании) пока нельзя направлять на нужды обороны", — объяснила Пидласа.

Однако критики бьют тревогу

Оксана Продан

12 августа советница главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко Оксана Продан раскритиковала законопроект 13439-3. Она объяснила, что народные избранники предложили изъять из доходной части столичного бюджета поступления от 10% налога на прибыль.

А это средства, которые специально предусмотренны законом на выполнение функций столицы (дипломатических, транспортных, административных, культурно-информационных, безопасных, социальных).

Справка: 10% налога на прибыль всех расположенных в Киеве предприятий, а не только коммунальных, начали перечислять в Киевский бюджет с 2015 года в рамках реформы децентрализации.

"Рекомендации Конгресса Совета Европы о статусе столиц с 2021 года прямо говорят о компенсации столицам за дополнительные расходы, вытекающие из выполнения функций столицы. Именно такую компенсацию народные избранники предложили изъять в законопроекте №13439-3.При этом инициаторы изъятия "забыли", что доходная часть бюджета Киева не только увеличена на 10% налога на прибыль в отношении структуры бюджетов других общин, но и уменьшена на 24% НДФЛ.Киев это единственный город в Украине, получающий 40% НДФЛ, все остальные общины получали до 2021 года 60%.", — объяснила она.

Как бы было правильно, по мнению Продан

Оксана Продан настаивает на том, что в случае изъятия из доходной части бюджета Киева 10% налога на прибыль, которых нет в доходах других общин, необходимо предусмотреть дополнительное включение в доходы Киева 24% НДФЛ. Это обеспечило бы поступление как у всех 64%. Ведь Киев, как и другие общины, сдерживает своими силами тариф на тепло для киевлян, даже не получая от государства на это 4%.

Негативные последствия, по версии Продан:

"В итоге помимо задолженности государства перед столицей в размере 10 млрд, власти изымут из столичного бюджета еще около 8 млрд. гривен. А это значит, говорит советница, в случае изъятия налога на прибыль, необходимо будет уменьшать расходы по разным статьям:

автоматически уменьшит помощь военным от города (ведь средства предусмотрены при выполнении бюджета);

уменьшит выплаты учителям и медикам из бюджета города;

Изъятие средств из бюджета Киева ударит по всем временно оккупированным общинам и находящимся в зоне боевых действий, потому что заберет средства у людей, выехавших из родных общин и проживающих в Киеве как ВПЛ.

У каждого из миллионов киевлян государство может забрать живые деньги в случае изъятия налога на прибыль из бюджета Киева. Очевидно, что не для людей, а против киевлян. Очевидно, что такое изъятие ослабит силу украинских военных и сделает миллион киевлян беднее", — заявляет она.

Раскритиковал законопроект также и нардеп Алексей Гончаренко. Он назвал законопроект "грабежом".

Алексей Гончаренко

"Слуги снова хотят ограбить бюджет Киева. Только что на Бюджетном Комитете провалили две мои поправки: Первая поправка — в полном объеме сохраняет зачисление налога на прибыль в бюджет Киева. Поддержали только 8 депутатов, 14 воздержались. Правка не прошла. Вторая – уменьшает период изъятия – не с 1 августа, а хотя бы 1 октября. Поддержали только 7 депутатов, 15 воздержались. Тоже не прошла. Пытались протащить на голосование грабеж на 8 млрд на прошлом заседании, но побоялись после истории с НАБУ и САП. Сейчас снова началось", — написал Гончаренко.

К чему все идет

Если подвести итог громкой истории, то вот что имеется:

Верховная Рада Украины собирается проголосовать за законопроект 13439-3 о внесении изменений в госбюджет;

Им, в частности, предполагается забрать из доходной части столичного бюджета поступления от 10% налога на прибыль – 8 млрд грн;

Авторы законопроекта говорят, что документ должен повысить благосостояние граждан;

Однако критики называют это "грабежом", напоминая, что государство хочет изъять у столицы миллиарды при том, что уже должно городскому бюджету 10 миллиардов;

Противники законопроекта утверждают, что он приведет к дефициту бюджета Киева, который сделает миллионы киевлян беднее;

Среди пунктов законопроекта — увеличение окладов чиновников;

Голосование за закон 13439-3 назначено на следующую неделю.

