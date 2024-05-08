Подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере грозит пожизненное: ДБР закончило расследование

Задержанный сразу был отстранен от работы

В Киеве завершили предварительное расследование убийства несовершеннолетнего Максима Матерухина на станции фуникулера. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка, грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Обвиняемому переквалифицировали подозрение.

В ходе расследования следователи установили обстоятельства происшествия: "7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера, начал беспричинно придираться к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним. После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия".

Сотрудник УГО Артем Косов сразу был отстранен от исполнения своих обязанностей. Отмечается, что его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

Следствие переквалифицировало задержанное подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины — лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Ранее "Телеграф" писал, что адвокат подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере подал новое ходатайство. Если решение суда будет положительным, сотрудник УГО может быть выпущен после уплаты определенной суммы.